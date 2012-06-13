Türkiye'de aylık kart kullanımı 53 milyar liraya çıktı!

Kredi kartı ve banka kartları ile ATM’lerden ayda 26 milyar TL para çekiyor, 27 milyar TL’lik de alışveriş yapıyoruz. Karşılaştırma sitesi enuygun.com’un Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden yaptığı analizine göre, Nisan 2011-Nisan 2012 arasında Türkiye’deki kredi kartı ve banka kartı sayısı 121 milyon 406 binden 138 milyon 295 bine yükselirken, cüzdanlardaki kartların yüzde 38’ini kredi kartları, yüzde 62’sini ise banka kartları oluşturuyor. Aynı dönemde, nakit çekim ve alışveriş olmak üzere aylık toplam kart kullanım miktarı ise 10 milyar TL artarak, 42 milyar 560 milyon TL’den 52 milyar 700 milyon TL’ye ulaştı.

BKM verilerine göre, Nisan 2011-Nisan 2012 arasında toplam kredi kartı sayısı 48 milyon 350 binden 52 milyon 450 bine çıktı. Aynı dönemde kredi kartlarından çekilen aylık nakit avans miktarı 1 milyar 940 milyon TL ile 2 milyar 360 milyon TL arasında değişirken, yapılan aylık alışveriş miktarı ise 20 milyar TL ile 26 milyar TL arasında gerçekleşti.

Enuygun.com’un analizine göre ayrıca, 2011 Nisan - 2012 Nisan arasında ATM kartı (banka kartı) sayısı 73 milyondan 85 milyon 860 bine çıktı. Taraf'ın haberine göre, ATM’lerden banka kartı ile çekilen nakit miktarı ise aynı dönemde aylık 19 milyar 500 milyon TL’den 23 milyar 500 milyon TL’ye yükseldi.

Öte yandan, banka kartları ile alışveriş miktarındaki artışın oldukça yavaş olduğu gözleniyor. 2012 yılı Nisan ayı itibariyle, banka kartlarıyla yapılan aylık alışveriş miktarı 1 milyar 240 milyon TL ile kredi kartları ile yapılan alışverişin yüzde 5’ine yaklaşmış oldu. Verilere göre, alışveriş için banka hesabı değil, kredi tercih ediliyor.

Tüketici aidatı sorguluyor

Bazı aylarda azalmalar yaşansa da kredi kartı sayısındaki artışa paralel olarak kullanımdaki artış trendinin korunduğunu belirten enuygun.com Baş Analisti Betül Sungurlu, “Kredi kartı aidatı konusunda tüketici ve bankalar arasında polemik yaşanıyor olsa da kart sayısı ve kullanım miktarındaki artış, konunun bankalar lehine geliştiğini gösteriyor. Kart aidatı olsa da kredi kartlarındaki talep azalmıyor. Öte yandan tüketici, kredi kartını seçerken aidatı mutlaka sorguluyor, hatta banka ile pazarlık ediyor. www.enuygun.com üzerinden de her ay 50 bin kişi kredi kartlarının yıllık aidatlarını karşılaştırıyor” dedi.