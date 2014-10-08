Türkiye'de altı ilde sokağa çıkma yasağı

Protesto gösterilerine katılanlar, Türk hükümetini IŞİD saldırılarını izlemekle yetinmekle suçladı. TBMM, hükümete Irak ve Suriye'de askeri operasyon için yetki vermiş, ancak Ahmet Davutoğlu başbakanlığındaki hükümet henüz bu konuda bir girişimde bulunmamıştı.

Dünkü gösteriler Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı güneydoğu illerinde yoğunlaştı.

Diyarbakır'da IŞİD'i protesto eden göstericilerle İslamcılar arasında çıkan çatışmada 8 kişi öldü. En az 10 kişi yaralandı. Çok sayıda araç, işyerleri ve kamu binaları ateşe verildi. Mardin'de 2, Siirt'te 2, Batman ve Muş'ta bir kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri İstanbul ve Ankara'daki gösterilere göz yaşartıcı bomba ve tazyikli suyla müdahale etti. Antalya, Mersin ve Adana, "Kobani gösterileri"nin düzenlendiği diğer şehirler arasında yer aldı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Derhal bu akıl dışı tutuma son verilmelidir ve sokaklardan çekilinmelidir. Aksi takdirde öngörülemeyen sonuçları olur bu meselenin" dedi.

Öcalan'dan mesaj

Diyarbakır’ın geneli, Batman ili, Mardin’in Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Mazıdağı, Ömerli, Savur ilçeleri ile Van’ın Erciş ve Siirt’in Kurtulan ilçesinde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

PKK lideri Abdullah Öcalan kısa bir süre önce "çözüm süreci" için tarih vermişti. Abdullah Öcalan'ın medyaya ilettiği açıklamada, "Çözüm için 15 Ekim’e kadar biz bekleriz. Gelen heyetlerle dediklerimizi onlara aktarırız, ondan sonra da yapacağız bir şey kalmaz" ifadesine yer verildi.