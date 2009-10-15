Türkiye'de aile başına 2 çocuk düşüyor!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'İş işten geçmeden' üç çocuk yapın”da ısrar etse de, Türkiye’nin doğurganlık hızı 2008’de iki çocuğa düştü. Toplam doğurganlık hızı 2001’de 2,37 çocuk iken, 2008 yılında 2,10 çocuk oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Doğum İstatistikleri 2001-2008 Yılı Sonuçları” açıklandı. Buna göre, 2001’de 1 milyon 321 bin 890 doğum gerçekleşirken, 2008 yılında 1 milyon 262 bin 333 bebek doğdu. 2001’de bin nüfus başına 20,3, 2008’de bin nüfus başına 17,8 doğum düştü.



Güneydoğu önde



2008’de kaba doğum hızının en yüksek olduğu bölge binde 27,4 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge binde 11,6 ile Batı Marmara Bölgesi oldu. 15-44 yaş grubunda bin kadın başına düşen doğum sayısını ifade eden “genel doğurganlık hızı” 2001’de binde 83,8 iken, bu hız 2008’de binde 74,2’ye düştü.

TÜİK’nin verilerine göre, bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden “toplam doğurganlık hızı” 2001’de 2,37 çocuk iken, 2008’de 2,10 oldu. Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı ikiye düştü. Yaşa özel doğurganlık hızları incelendiğinde, en yüksek doğurganlık hızı 20-24 ve 25-29 yaş grubunda görüldü.

