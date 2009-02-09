‘Türkiye’de ağız sağlığı bilinci yok'

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel, Türkiye'de halkın ağız ve diş sağlığının iyi durumda olmadığını belirterek, "Bu konuda devletin geleceğimizin teminatı olan çocuklardan başlayan ve koruyucu diş hekimliğini öne alan bir sağlık politikası tespit etmesi gerekli" dedi.



Prof. Dr. İlter Uzel, yaptığı açıklamada, ağız ve diş bakımının insan sağlığı için son derece önemli olduğunu, ancak bu konuya yıllardır hiçbir devlet yönetiminin sağlıklı bir politikayla yaklaşmadığını savundu.



Teknoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin, sadece tedavi edici diş hekimliği değil, koruyucu diş hekimliğine de yansıdığını belirten Uzel, bu gelişmelerden Türkiye'de yeterli düzeyde faydalanılamadığını ifade etti.Uzel, özellikle çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda ilk görevin devlete düştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:



"Türkiye'de halkın ağız ve diş sağlığı iyi durumda değil. Bu konuda devletin geleceğimizin teminatı olan çocuklardan başlayan ve koruyucu diş hekimliğini öne alan bir sağlık politikası tespit etmesi gerekli. Bu konu Türkiye'de uzun yıllardır ihmal edilmiş. Ancak burada kabahati yönetimlerde değil, diş hekimlerinde aramalı. Ne üniversiteler, ne de meslek örgütleri devlete tutarlı bir ağız ve diş sağlığı projesi sunamamışlar. Ayrıca Türkiye'de tedavi edici diş hekimliğinin gelişmesiyle, çürük dişlerin doldurulması, çekilen dişlerin yerine protez yapılması, hem devleti hem de şahısları önemli maddi zarara uğratmıştır."



Uzel, koruyucu diş hekimliği uygulamasını gelişmiş ülkelerin uzun yıllar önce başardığına dikkati çekerek, "İsveç, Almanya, İtalya, Rusya, Fransa, ABD, İngiltere gibi ülkeler çocuklarda uyguladıkları programlarla onların ağız ve diş sağlığını iyileştirmişler, çürüklerini azaltmışlar. Bu bağlamda bazı İskandinav ülkelerinde diş hekimliği fakültelerinin kapandığını biliyoruz" diye konuştu.



‘Başarılı olmuş ülkeler model alınabilir’



Prof. Dr. Uzel, hükümet yetkililerinin konuyu iyi bilen uzman kişilerin katkısıyla yol haritası hazırlaması ve bu konuda zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.



Bunun zor bir uygulama olmadığını anlatan Uzel, "Koruyucu diş hekimliğini öne alan bir sağlık politikası izlenmesi konusunda başarılı olmuş bir ülke model alınabilir. İsviçre modeli ve ABD'nin bu konuda başarılı olan bir eyaleti örnek alınabilir. Böylece sorun çözülebilir" dedi. Uzel, diş sağlığının özellikle kırsal kesimlerde çok daha kötü olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bırakın dolgu yaptırmayı daha 15 yaşındaki çocukların ağzı çürük diş dolu. Çünkü bir ağız ve diş sağlığı politikamız olmamış. Bu konuda devletin iyi planlanmış bir ağız diş sağlığı politikası olmalı ve bu politika da hiçbir zaman iktidarlarla değişmemeli."



(AA)