Türkiye'de 7,2 milyon insan idrar kaçırma sorunu yaşıyor

Eczacıbaşı Holding CEO’su Erdal Karamercan, kişisel hijyen ürünlerine giriş öncesi yaptırdıkları araştırmalardan, Türkiye’deki her 4 kadından birinin “idrar kaçırma” sorunu yaşadığı verisini elde ettiklerini belirtti.

Türkiye'de temizlik kağıdı sektörünün önde gelen şirketlerinden İpek Kağıt, kuruluşunun 45. yılında 300 milyon TL'lik yatırımla kapasitesini yüzde 65 artırmaya hazırlanırken, Selpak markası ile de "kişisel medikal hijyen" kategorisine giriş yaptı.Toplam 300 milyon TL'lik yatırımla Manisa ve Kazakistan'da yeni tesisler kurarak üretim kapasitesini artıracağını duyuran İpek Kağıt, üretim, teknoloji ve pazarlama alanında yapacağı yeni yatırımlarla, beş yıl içerisinde yurtdışında dört kat büyümeyi ve toplam cirosunu ikiye katlamayı hedeflediğini açıkladı.

Eczacıbaşı Holding’e bağlı İpek Kağıt’ın Genel Müdürü Sertaç Nişli, “45’inci yılımızda 300 milyon liralık yatırımla Manisa’daki kapasitemizi yüzde 65 artıracağız, Kazakistan’daki yeni tesisimizi tamamlayacağız, ayrıca Selpak markasıyla kişisel medikal hijyen kategorisine gireceğiz” dedi. Nişli, kişisel hijyen ürünleri arasında idrar kaçırma (inkontinans) sorunu yaşayanlara özel tasarlanan ürünlerin de yer aldığını söyledi.

4 kadından biri

Eczacıbaşı Holding CEO’su Erdal Karamercan, kişisel hijyen ürünlerine giriş öncesi yaptırdıkları araştırmalardan, Türkiye’deki her 4 kadından birinin “idrar kaçırma” sorunu yaşadığı verisini elde ettiklerini vurguladı. Karamercan, bu durumun doğumdan sonra gündeme geldiğini kaydederek, bazı kadınların gülerken bile idrar kaçırma sorunu yaşadıklarını anlattı.

İpek Kağıt Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Selim Eker ise Türkiye’de 150 bin hastanın tümüyle yatağa bağlı tedavi gördüğünü ifade ederek, şunları söyledi: “Bu hastalarda kişisel hijyenik ürünler kullanılıyor. Bunun dışında Türkiye’de çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 7.2 milyon kişi idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Şu anda 70 milyon lira toplam cirosu olan bu pazarın büyüme potansiyeli taşıdığı görülüyor.”

Nişli, kişisel hijyen ürünleri portföyünü şöyle sıraladı: “Belbantlı yetişkin bezi, mesane pedi, mesane gardı, yatak koruma örtüsü, vücut temizleme havlusu, perine bölgesi temizleme havlusu ve saç yıkama havlusu kişisel hijyen ürünleri arasında yer alacak.” Sertaç Nişli, 300 milyon liralık yatırımın tamamlanmasıyla hedefledikleri noktayı şöyle anlattı: “Manisa’daki kapasitemiz yıllık 180 bin tona çıkacak. Kazakistan’ın Almati kentindeki fanrikamız Astana’daki yeni yerine taşınacak. 5 yıl sonra yurtdışında 4 kat büyümüş olmayı hedefliyoruz. 10 yıl sonra bölgemizdeki 20 ülkede Selpak markamızı liderlik noktasına taşımayı planlıyoruz. Şu anda 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Kazakistan, Gürcistan ve Azerbaycan’da en tanınan markalar arasında ön sıralardayız.”