Türkiye’de 612 çocuk organ nakli bekliyor

Kalp nakli bekleyen 10 aylık Kartal bebek için Türkiye seferber olmuş, Almanya'da nakil listesine alınabilmesi için gerekli para bir günde toplanmıştı. Kartal bebek bekleme listesine girdi, nakil ameliyatı Türkiye'de de yapılabileceği için yurt dışına gidilmesi eleştirildi. Ancak sorun ameliyatta değil, nakledilebilecek bir kalbin bulunmasında. Çocukların 70'i kalp nakli için sırada ancak bu yıl sadece 4 çocuğa kalp nakli yapılabildi.

NTV'nin haberine göre, Kalp-Damar Cerrahı Prof. Dr. Deniz Süha Küçükaksu, "Türkiye'de programa girmemiş ama herhalde kalp nakli ihtiyacı olan yüzün üzerinde bebek olduğunu düşünebiliriz. Fakat Türkiye'de yapılan bebek kalp nakilleri son yıllarda birazcık kıpırdanma gösterse de birkaç vakadan öteye geçemiyor“ dedi.

Türkiye'de çocuklara kalp nakli yapılabiliyor. Ancak uygun organ bulma ihtimali çok daha az. Bu yıl, kalp nakli bekleyen 19 çocuk hayatını kaybetti.

Dr. Küçükaksu, "Almanya ve diğer çevre ülkelerde tabii ki kalp bulunma ihtimali çok daha yüksek. Bunun Türkiye'den en az 15-20 kat daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yılda Almanya'da örneğin 40-50 civarında bebek kalp nakli yapıldığını biliyoruz“ ifadesini kullandı.

"Euro -Transplant" kuruluşu sayesinde 8 Avrupa ülkesi organ paylaşımı yapabiliyor. Türkiye bu kuruluşun üyesi değil.

Almanya'da kalp nakli bekleyen Kartal bebek de 8 ülkenin bekleme listesinde bulunuyor

Prof. Küçükaksu, „Bebek kalp nakilleri bekleme süreleri daha fazla, bebekler çok daha kısa sürede hayatlarını kaybetmektedirler. O yüzden onlarda biraz daha fazla aciliyet olduğunu düşünüyorum. Belki bu örnekte olduğu gibi yurt dışında daha fazla organ bulma imkanı nedeni ile başvurmalarının bir diğer nedeni de bu olabilir“ diye konuştu.

Türkiye'de organ nakli ücretsiz ancak yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına.

Birçok Avrupa ülkesi ve Amerika, yabancılara da nakil yapıyor ancak ücret talep ediyor.