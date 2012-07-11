Şehit Aileleri Federasyonu: 6 bin gazi aklen malul

Türkiye'de 6 bin er ve erbaşın 'terör olayları' nedeniyle akıl sağlığını yitirdiği ortaya çıktı. Sivil terör mağdurlarını 'gazi' sayan yasa çalışmasında akıl sağlığını yitiren askerlerin durumunun da değerlendirildiği ancak, 'gerekli raporun alınması halinde' zaten gazi sayılacakları sonucuna varıldığı öğrenildi

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye'de yaklaşık 6 bin er ve erbaşın vatani görevlerini yaparken maruz kaldıkları 'terör' ve benzeri olaylar nedeniyle akıl sağlığında zafiyet oluştuğu belirtildi. 8 arkadaşının şehit düşmesi sonucu akli dengesini kaybeden ve gazi statüsünde değerlendirilmeyen Rıza Gül'ün durumu şaşırtıcı gerçeği ortaya çıkardı. Tahmini verilere göre, Türkiye'de yaklaşık 6 bin er ve erbaş Gül'le aynı kaderi paylaşıyor. Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, "Hiçbir er ve erbaş o olayların ardından kolay toparlanamıyor. Çalışma yeteneğini kaybediyorlar. Bir ekmeğe muhtaç aileler var" yorumunu yaptı. Şehit ve gazi yakınları ile sivil terör mağdurlarını içine alan düzenleme geçtiğimiz hafta yasalaşırken, yaklaşık 6 ay süren yasa hazırlık toplantılarında akli dengesini yitiren askerlerin durumlarının da masaya yatırıldığı öğrenildi. Yasa üzerinde teknik çalışmaları yapan heyet, bu durumda olan er ve erbaşların "gazi" statüsüyle ilgili yasal düzenleme yapılıp yapılamayacağını tartıştı.

'Esas sorun raporda'

Sabah'ın edindiği bilgilere göre, ruhsal bozukluk yaşayan ve bu nedenle çalışamayacak duruma düşen er ve erbaşlar için yeni yasal düzenleme şart değil. Yasa hazırlık toplantılarında görüş birliğine varılan çözüm, ilgili şahıslar için akıl sağlığının bozulduğuna dair heyet raporu alınması. Heyet raporlarında akıl sağlığının yitirilmesinde askerlik sırasında yaşanan olayla bağlantı kurulması yeterli. Vatani görevi sırasında akli dengesi bozulduğu raporla saptanan askerler "gazi" statüsünde değerlendirilebiliyor ve gazilere tanınan tüm yeni haklardan da faydalanabiliyor.

'İtiraz hakları var'

Heyet raporlarında "illiyet bağı" olarak tanımlanan bağlantı kurulmayan ve bu nedenle tazminat, aylık maaş bağlanması gibi haklardan yararlanamayan er ve erbaşların raporlara itiraz hakkı da bulunuyor. Yetkililer, mağdur duruma düşen askerlerin idare mahkemesine başvurarak, durumlarını düzelttirebileceğine işaret ediyor. Öte yandan tahmini verilere göre, akıl sağlığında zafiyet meydana gelen yaklaşık 6 bin er ve erbaş bulunuyor. Sabah'ın gündeme getirdiği karakol baskınında 8 arkadaşını kaybetmesi sonrası akıl sağlığını yitiren Rıza Gül'le aynı kaderi paylaşan söz konusu er ve erbaşların arasında rehabilitasyon sürecinden geçirilen, psikolojik tedavileri tamamlananlar da bulunurken, kimileri de heyet raporlarında durumlarını ispat edememesi nedeniyle gazilik haklarından yararlanamıyor.

'Rakam daha fazla olabilir'

Er ve erbaşların yaşadığı psikolojik rahatsızlıklarla ilgili kendilerine de zaman zaman yansıyan örnekler bulunduğunu anlatan Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, "bu rakam 6 binin de üzerinde olabilir. Her zaman net veriler tutulmuyor. Hiçbir er ve erbaş o olayların ardından kolay toparlanamıyor. Gencecik çocuklar çok ciddi mağduriyetler yaşıyor. Davulla zurnayla askere yolluyoruz. Ne halde dönüyorlar. Çalışma yeteneğini kaybediyorlar. Bir ekmeğe muhtaç aileler var" yorumunu yaptı.