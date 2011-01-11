Türkiye'de 5,5 milyon 'çocuk gelin' var!

T24 - Türkiye'de 186 bin kadının kuması var. Kadınların büyük bir kısmı hala çocuk yaşta evleniyor. Başlık parası için verilen eğitimsiz çocuk gelinler dini nikaha da, kumaya da razı oluyor.



Bu tespitler Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nden iki akademisyene ait. Geleneksel evlilikleri araştıran akademisyenler tespitlerini Meclis Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na sundu. Rapor çarpıcı veriler içeriyor. Türkiye'de neredeyse 5.5 milyon kadın çocuk yaşta evlendi. Çocuk gelinlerin 2 milyonu başlık parasına kurban gitti. Büyük bir bölümü eğitimden yoksun olan bu kadınlar ya dini nikahla yetindi ya da üstlerine kuma gelmesine razı oldu.



Bu tespitler Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'ne ait. 'Geleneksel evlilikleri' araştırmak amacıyla oluşturulan Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na sunulan araştırma tüyler ürpertici. Bulgular Türkiye'de evliliklerin neredeyse yarısının 18 yaş ve altında gerçekleştiğini gösteriyor. Üstelik birçoğu dini nikahlı.



Evlilik kararını ailesinin verdiği 7 milyon kadından 2 milyonu için başlık parası istenmiş. Araştırma erkek çocuk sahibi olamamanın kumalığı tetiklediğini ortaya koyuyor. Kumalığın en yaygın olduğu bölgeler Doğu, Orta, Kuzey, Güney ve Batı bölgeleri. Toplumun genelinde "erkek çocuk sahibi olmak daha çok itibar kazandırır" görüşü hakim.



Bu sonuçlar akla geçtiğimiz hafta, babasının erkek çocuk isteği yüzünden annesini kaybeden AKP Ağrı Milletvekili Fatma Salman Kotan'ı getirdi. Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonu üyesi Kotan katıldığı bir toplantıda bu olayı hatırlayıop gözyaşlarını tutamamıştı.





