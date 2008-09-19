Türkiye'de 5 kişiden biri oruçlu

Pew'un 24 ülkede yaptığı ankete göre; Türkiye'nin yüzde 20'si orucunu hiç bırakmıyor. Her gün beş vakit namaz kılanların yüzdesi ise 34.





Merkezi ABD'de bulunan araştırma kuruluşu Pew tarafından sekizi Müslüman toplam 24 ülkede yapılan araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. "Avrupa'da Musevi ve Müslümanlara Olumsuz Bakışın Yükselişi' başlıklı raporda, Türkiye'de çoğunluğun Musevilik ve Hıristiyanlık dinlerine olumsuz baktığı belirtiliyor.

Ankete katılanların yüzde 94'ü kendi dinlerini hayatlarında önemli, yüzde 84'ü ise çok önemli gördüğünü dile getirdi. Raporda, Türkiye'ye ilişkin verilerin 31 Mart - 21 Nisan 2008 arasında bin 3 yetişkinle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu elde edildiği belirtildi.

Raporda, Türkiye'de son yıllarda Musevilere bakış açısının daha negatif hale geldiği ve dört kişiden üçünün olumsuz görüşe sahip olduğu belirtiliyor. 2004'te olumsuz görüş bildirenler yüzde 49 oranında iken, bugün bu oran yüzde 76'ya çıkmış.



Raporda, araştırma kapsamına alınan ülkelerden üçünde, Hıristiyanlar hakkında negatif görüş bildirenlerin çoğunlukta olduğu belirtiliyor. Olumsuz fikre sahip olanların ülkelere göre oranındaysa Türkiye yüzde 74 ile ilk sırada. Bu oran Pakistan'da yüzde 60, Çin'de yüzde 55 olarak saptandı. Aynı oran Mısır'da yüzde 46, Endenozya'da yüzde 41, Japonya'da yüzde 38, Hindistan'da yüzde 37 ve Güney Kore'de yüzde 36.



Raporda, sekiz Müslüman ülkede intihar bombacılarına ve İslami radikal örgütlere sempatinin azaldığına dikkat çekiliyor. Türkler arasında Usame Bin Ladin hakkında olumlu görüşe sahip olanların oranı yüzde 3'e düşerken, oran, bazı Müslüman ülkelerinde çok yüksek olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin güçlü bir laik geleneğe sahip olduğu belirtilen raporda, dini hayatlarında önemli görenlerin oranı yüzde 94, çok önemli görenlerin ise yüzde 84 olduğu saptanmış.

