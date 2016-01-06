Türkiye’de 400 bin Suriyeli çocuk çalışmaya zorlanıyor

Suriye’de 5 yıldır devam iç savaştan dolayı göç etmek zorunda kalan Suriyeli mülteciler Türkiye’de hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye'de ‘ucuz iş gücü’ olarak görülen Suriyeli çocuklardan 400 binin çalıştırıldığı belirtiliyor.

Aljazeera’nin haberine göre, Türkiye'de bulunan 400 bin çocuk çalışmaya zorlanıyor. Çocukların eğitim almak yerine çalışmaya zorlandıkları aktarılırken, çalışan çocuk sayısının giderek arttığı bildiriliyor.

Çalışmak zorunda kalan çocuklardan biri, babasının iş bulamadığını belirtirken, kardeşlerinin çok küçük olduğunu bu sebeple annesinin de çalışamadığını, kendisinin çalışmak zorunda kaldığını söylüyor.

Türkiye'nin milyonlarca Suriyeliyi kabul ettiği bildirilen haberde, buna karşın ülkeye alınan sığınmacıların sağlık hizmeti, eğitim ve sosyal yardımlara erişimlerinin olmadığı, çalışma izni de alamayan sığınmacıların kayıt dışı çalışmak zorunda kaldığı aktarılıyor.