Türkiye'de 2.66 milyon kişi okuma yazma bilmiyor

TÜİK 2014 yılı eğitim istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de 6 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 3,87 olurken, 'en okur yazar il' sıralamasında birinci Antalya oldu. 2'nci sırada İzmir, 3'üncü sırada ise Tekirdağ yer aldı. Okuma yazma oranının en az olduğu üç il ise sırasıyla Siirt (79. il), Mardin (80. il) ve Şanlıurfa (81. il) oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; 6 yaş ve üzeri okur yazar nüfus oranı Türkiye geneli yüzde 96,13'e ulaşırken, bu oran İzmir'de yüzde 98,15 olarak belirlendi. 6 yaş ve üzerindeki nüfusta yüzde 1,48 okumaz yazmaz' oranıyla Antalya 'en okur yazar il' oldu. Yüzde 1,85 oranıyla İzmir ikinci, yüzde 1,86'yla Tekirdağ üçüncü olurken, yüzde 1,92 oranla Çanakkale 4'üncü sırada yer aldı.

CİHAN'ın haberine göre, Yüzde 10 civarındaki okuma yazma bilmeyen oranıyla Siirt, Mardin ve Şanlıurfa 'En okumaz yazmaz iller' oldu.

Okuma yazma bilmeyen kadın sayısı erkeklerden fazla

6 yaş ve üzerinde okuma yazma bilmeyen erkek oranı yüzde 1,32, kadın oranı yüzde 6,44 oldu. İzmir'de bu nüfus içinde okuma yazma bilmeyen erkek oranı yüzde 1'in altında kalırken (yüzde 0,71), kadınlarda oran yüzde 2,99 olarak belirlendi.

En çok yüksek tahsilli Ankara'da

Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusta İlkokul mezunu oranı yüzde 25,81, ilköğretim mezunu oranı yüzde 18,45, ortaokul veya dengi yüzde 8,64, lise veya dengi okul mezunu oranı yüzde 21,92, yüksekokul veya fakülte mezunu oranı yüzde 12,95, Yüksek lisans mezunu oranı 1,01, doktora mezunu oranı ise yüzde 0,28'de kaldı. Ankara, yüzde 20'lik oran ile yüksekokul ve fakülte mezunu en fazla olan il olurken, Başkent'in ardından Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Tunceli geldi. Son 5'te ise Mardin, Van, Muş, Ağrı ve Şanlıurfa sıralandı.

En okur yazar ilçe Çeşme

İzmir'de 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 1,85 olurken, ilçeler sıralamasında yüzde 0,68 okuma yazma bilmeyen oranıyla Çeşme 'en okur yazar ilçe' oldu. Çeşme'yi Karşıyaka, Güzelbahçe, Urla ve Karaburun izledi. Yüzde 3,87 olan Türkiye ortalamasının üzerine yüzde 4,05 ile çıkan Kiraz, İzmir'in 'en okumaz yazmaz ilçesi' oldu. Kiraz'ın önünde sırasıyla Bayındır, Selçuk, Torbalı ve Kınık yer aldı.

En eğitimli nüfus Karşıyaka'da

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İzmir'de en eğitimli nüfus Karşıyaka'da yaşıyor. Karşıyaka'da yüksekokul veya fakülte mezunu oranı yüzde 30 oldu. Karşıyaka'nın ardından Narlıdere, Güzelbahçe, Balçova ve Gaziemir gelirken, 30'uncu sıradaki Kiraz'da yüksek okul veya fakülte mezunu oranı yüzde 4,13 oldu. Kiraz'ın üstünde ise Kınık, Beydağ, Bayındır ve Kemalpaşa yer aldı.