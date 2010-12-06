-TÜRKİYE'DE 22 BİN 500 İNTERNET KAFE VAR ANTALYA (A.A) - 06.12.2010 - Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek, Türkiye'de 22 bin 500'ün üzerinde internet kafe bulunduğuna dikkati çekerek, ''Türkiye'de nüfusuna oranla en fazla internet kafe bulunan iller sırasıyla Bartın, Niğde ve Çanakkale'dir'' dedi. İçişleri Bakanlığı ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) internet kafelere ilişkin düzenlediği eğitim semineri, Antalya Kundu'daki Kremlin Palace Otel'de başladı. Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek, açılış oturumunda yaptığı konuşmada, seminerde TİB yazı işleri müdürlerine internet kafe mevzuatı ve uygulamaları konusunda bilgi verileceğini söyledi. Şimşek, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 23 Mayıs 2007 yılında yürürlüğe girdiğini, bu kanunla internet ortamında işlenen suçlarla mücadele görevinin TİB bünyesindeki İnternet Daire Başkanlığına verildiğini anımsattı. Fethi Şimşek, 1 Kasım 2007'de yürürlüğe giren yönetmelikle internet kafelerin faaliyetlerinde çocukların korunması, suçun önlenmesi, suçluların tespitine yönelik denetimin usul ve esaslarının belirlendiğini anlattı. Şimşek, 2006 yılı sonu, 2007 yılı başlarında çocukların cinsel istismarıyla ilgili görsel ve yazılı medyada yer alan haberler üzerine kanunun çıktığını ve mevzuatın yapılmasının gerekli görüldüğünü de hatırlattı. Yasada alt ve üst komisyonlarda bulunmuş biri olarak, yasanın kanunlaşması sırasında bazı teknik ve yasal sorunlar yaşadıklarını söyleyen Şimşek, son 3 yıldır bu konunun dışındaki şeylerin tartışıldığından yakındı. Şimşek, ''Yasanın amacı, kontrolsüz şekilde mahallemizi ve köylerimizi işgal eden internet kafelerin daha güvenli hale getirilmesini sağlamaktı ama biz neyi tartıştık? Youtube isimli bir siteyle olan hukuki ve teknik problemleri tartıştık 2,5 yıl. Şu anda o sorunu halletmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi. Fethi Şimşek, içerik filtreleme yazılımlarının zararlı içeriğe yüzde 100 ulaşımı engellemese de konusu suç teşkil eden içeriklere erişimi önleyici tedbir olarak yeterli kabul edildiğini belirtti. Filtreleme programlarının engellediği siteleri belirleyen listenin kamu kurum ve kuruluşlarınca ortaklaşa hazırlandığına değinen Şimşek, ''Yani biz TİB olarak kafamıza göre bir liste oluşturmuş değiliz. Bu, Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da içinde olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, onlardan gelen listelerin incelenmesi sonucu istişareli bir şekilde hazırlanmaktadır'' diye konuştu. -''İNTERNET DOĞAL AFET GİBİ GELİYOR''- Fethi Şimşek, zaman zaman Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen sel, heyelan gibi afetlerin herkesi acıya boğduğunu ve geride kalıcı etkiler bıraktığına, afet yaşandıktan sonra önlem alınmasının düşünüldüğüne dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: ''İnternet, sanal ortam; dünyadaki tüm ülkelerde deprem ve sel etkisi yapacak şekilde geliyor. Belki şu anda ayaklarımız ıslanıyor ama yarın iyi önlemler almazsak, boyumuzu aşacak seviyeye gelebilir. Bunun için önlemler almamız gerekiyor. İşte bu toplantılar bu önlemlerin altyapısını oluşturacak. Herkes nasıl kendi çocuklarını her türlü tehlikeden korumaya çalışırsa, bu çocukların birer koruyucusu durumuna gelebilmemiz için olası tehlikelere, olası sel, deprem gibi sonuçlar doğuran felaketlere karşı önlem alınması konusunda gayretinizi, yardımlarınızı bekliyoruz.'' Şimşek, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada da, internetin ''doğal afet'' etkisine Wikileaks belgelerini gösterdi. Şimşek, ''Wikileaks'in siyasi etkisi olabilir ama internetin dünya çapındaki tahrip edici etkisini de gösteriyor'' dedi.