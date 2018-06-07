Türkiye'de 2017 yılında ölen kişi sayısı 425 bin 781'e yükseldi

İstanbul, 7 Haziran (DHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ölüm istatistiklerine göre Türkiye’de ölüm sayısı 2016 yılında 422 bin 726 iken 2017 yılında yüzde 0.7 artarak 425 bin 781’e yükseldi. Ölenlerin yüzde 54.7’sini erkekler, yüzde 45.3’ünü kadınlar oluşturdu.

Kaba ölüm hızı binde 5.3 ile değişmedi

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5.3 oldu. Diğer bir ifade ile 2017 yılında bin kişi başına 5.3 ölüm düştü.

Bebek ölüm hızı binde 9.2’ye geriledi

Bebek ölüm sayısı, 2016 yılında 13 bin 6 iken 2017 yılında 11 bin 849 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2016 yılında binde 9.9 iken 2017 yılında binde 9.2 oldu. Diğer bir ifade ile 2017 yılında bin canlı doğum başına 9.2 bebek ölümü düştü.

Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 17.2 ile Kilis oldu

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 17.2 ile Kilis oldu. Bu ili binde 16.7 ile Hakkari, binde 14.9 ile Muş ve binde 14.4 ile Şanlıurfa izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 4.6 ile Çankırı oldu. Bu ili binde 5.2 ile Eskişehir ve Karabük, binde 5.3 ile Amasya izledi.

Ölen bebeklerin yüzde 64.4’ü bir ayını, yüzde 87.7’si beş ayını tamamlayamadan öldü

Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2016 yılında yüzde 64.7 iken 2017 yılında yüzde 64.4 oldu. Ölen bebeklerin 2017 yılında yüzde 13.2’sinin ilk gün, yüzde 29.6’sının 1-6 günlükken, yüzde 21.6’sının ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise yüzde 23.3 oldu.

Beş yaş altı ölüm hızı binde 11.2’ye geriledi

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2016 yılında binde 12.1 iken 2017 yılında binde 11.2’ye geriledi.

Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2017 yılında yüzde 3.9 azaldı

Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2016 yılında 3 bin 193 iken 2017 yılında yüzde 3.9 azalarak 3 bin 69 kişi oldu. İntihar edenlerin yüzde 77.2’sini erkekler, yüzde 22.8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Kaba intihar hızı düştü

Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2016 yılında yüz binde 4.03 iken 2017 yılında yüz binde 3.82’ye düştü. Diğer bir ifade ile 2017 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti.