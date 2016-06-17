2015'te Türkiye'de kaç kişi intihar etti?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kayıtları ile Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarından Türkiye’nin 2015 yılındaki intihar vakalarını inceledi. TÜİK’in incelemelerine göre, ülke geneli ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2015 yılında yüzde 1.3 artarak 3 bin 211 kişi oldu. İntihar edenlerin yüzde 72.7’sini erkekler, yüzde 27.3’ünü ise kadınlar oluşturdu. Kaba intihar hızının en yüksek ve en düşük olduğu iller arasında Ege illeri olmasa da, refahın ve mutluluk oranının daha yüksek olduğu söylenen bu kentlerdeki intihar sayılarının azımsanmayacak oranda olduğu, İstanbul gibi büyük metropollerin oranlarına yaklaştığı görüldü.

Açıklanan son verilere göre, İzmir'de 2015 yılında 203 kişi yaşamına kendi eliyle son verdi. Bunların 150’si erkekti. Manisa’da 68, Aydın’da 66, Balıkesir’de 58, Muğla’da 52, Denizli’de 50, Çanakkale’de 30 ve Uşak’ta 19 kişi intihar etti.

Çoğunluk erkeklerde

İl bazında bakıldığında ise Balıkesir, İzmir, Aydın ve Denizli’deki intihar vakaları bir önceki yıla göre daha az gerçekleşti. Ancak Muğla, Manisa, Uşak, Çanakkale’de intihar sayısı arttı. Ege illerinde intihar edenlerin ezici çoğunluğunu erkekler oluşturdu.

En yüksek il Kars

Kaba intihar hızının 2015 yılında en yüksek olduğu il yüz binde 9.17 ile Kars oldu. Bu ili yüz binde 8 ile Ardahan ve yüz binde 7.05 ile Karaman izledi. Kaba intihar hızının en düşük olduğu il ise yüz binde 1.10 ile Çankırı oldu. Bu ili yüz binde 1.21 ile Rize ve yüz binde 154 ile Kilis izledi.