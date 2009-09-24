Türkiye'de 2010, 'Japon Yılı'

Osmanlı İmparatorluğu'na ait Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'yı ziyareti ve ardından yaşanan felaket ile başlayan Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk 2010 yılında 120. yıldönümüne ulaşması nedeniyle 2010 yılı Türkiye'de Japonya yılı olarak kutlanacak.









Ertuğrul Faciası, İran-Irak savaşı sırasında THY uçağının Japonları kurtarması gibi iki ülkenin dostluğunu sembolize eden ünlü tarihsel sahnelerin ışığında Japonya ve Türkiye'nin uzun yıllardır süren dostluk ilişkilerinin 120. yıldönümde karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde 2010 Türkiye'de Japonya Yılı ile pekiştirilecek.

Her iki ülke arasında tarihi bağların yanı sıra kuvvetli ekonomik, siyasi ve kültürel bağlar da bulunmakta.



Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Türkiye'de 2010 'Japonya Yılı' için temel hedefin var olan ilişkileri daha da ileriye taşımak olduğu belirtilerek, Japonya'nın güzelliklerini yakınlaştırmak, varolan dostluğu geliştirmek ve ilerletmek, işbirliğini geleceğe taşımak hedefleriye birlikte çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.



Slogan yarışması



'2010 Türkiye'de Japonya Yılı' çerçevesinden etkinlikle ilgili olarak bir de slogan yarışması düzenleniyor.



Yarışmada yarışacak sloganlarların Japonya ile Türkiye arasındaki sıcak dostluğu vurgulayan mesajlar içermesine büyük önem veriliyor.



Sloganlar Türkçe veya Japonca hazırlanarak jüri heyetine sunulacak.