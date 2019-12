Türkiye’de 2009’da her gün 8.200 kişi işsiz kalacak

Avrupa’da işsizlik sigortasının mucidi olarak tanınan ABD’li Genworth Financial’ın Avrupa ve Türkiye Direktörü David Nolan’a göre, gelecek yıl Türkiye’de 3 milyon kişi işini kaybedecek. Bu da ortalama gün başına 8 bin 219 kişi anlamına geliyor.



Avrupa’da işsizlik sigortasının mucidi olarak tanınan Genworth Financial Doğu Avrupa ve Türkiye Direktörü David Nolan, Türkiye’de işsizlik oranının geçen yıla göre ikiye katlandığını belirterek sadece ekim ayında 140 bin kişinin işini kaybettiğini söyledi.



2009 yılının birinci ve ikinci çeyreğinde işsizliğin daha da artacağına dikkat çeken Nolan, “Maalesef daha kötü günler yaşayacağız. Gelecek yıl tahminim; işsiz sayısı 3 milyona ulaşacak. Bu da günde ortalama 8.219 kişi” dedi. Küresel krizin istihdama olan etkilerini değerlendiren David Nolan, Avrupa’da ilk üç çeyrek rakamlarına bakıldığında resesyonun söz konusu olduğuna işaret ederek bunun sonucu olarak Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının da azalacağını öngördü.



Ekimde 140 bin kişi işsiz kaldı



Küresel kriz nedeniyle ABD’de işsizlik oranının yüzde 6’dan yüzde 10’a çıkmasının beklendiğini, İngiltere’de 400 bin kişinin işsiz kalacağının tahmin edildiğini aktaran Nolan, “Türkiye’ye gelirsek; 140 bin kişi ekim ayında maalesef işsiz kaldı. Geçen seneye oranla yaklaşık iki katı bir artış var. Geçen sene 70-80 bin kişi işsiz kalmıştı. Şu anda Türkiye’de işsizlikle ilgili gelişmelere baktığımız zaman en kötü noktada olduğumuzu söylemek mümkün değil. Maalesef 2009 yılının birinci ve ikinci çeyreklerinde işsizlik daha da artacak ve maalesef daha kötü günler yaşayacağız” diye konuştu.



Hazine’ye danışmanlık yapmış



David Nolan, ilk olarak 2006 yılında Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) tarafından borç geri ödeme sigortalarını paylaşmak için Türkiye’ye davet edildiklerini hatırlattı. Nolan, 1.5 yılda TSRŞB’ye ve kanun çalışmaları sırasında Hazine Müsteşarlığı’na danışmanlık yaptıklarını söyledi.



Hedef 2 milyon kişiyi sigortalamak



ABD merkezli Genworth Financial, 2006 yılının son çeyreğinden beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. İşsizlik sigortasının yanı sıra borç geri ödeme ve mortgage sigortalarına odaklanan Genworth, ürünlerini Koç Allianz, Anadolubank ve Fortis ile sürdürdüğü işbirliğiyle tüketicilere ulaştırıyor. Türkiye’deki en büyük bankalardan birisi ile de en yakın sürede işbirliklerini ilan edeceklerini açıklayan David Nolan, “2008 sonu itibarıyla 100 -200 bin kişi sigortalanmış olacak. 2009 yılında 1-2 milyon kişinin sigortalanması hedefleniyor” dedi.



İş bulma süreci uzayacak



David Nolan, krizin önemli etkilerden bir tanesinin işsizliğin artmasının yanı sıra yeniden iş bulma süreçlerinin de uzayacağına işaret ederek, şunları söyledi: “Normal bir dönemde işsiz kaldığınızda 3-4 ay içerisinde iş bulabiliyorken, maalesef kriz döneminde bu süre daha da uzayacak. İşsizlik artışının sonucu olarak ev alan, araba alan veya kredi kartı sahibi olanların geri ödemelerinde birtakım sıkıntılara düşmesi söz konusu olacaktır.”



15 milyon müşterisi var



Dünya genelinde 25’in üzerinde ülkede faaliyet gösteren Genworth Financial, 110 milyar dolarlık net varlığa sahip. 7 binin üzerinde çalışanı, 15 milyonun üzerinde sigortalı müşterisi bulunuyor.



Merkezi ABD’de bulunan şirket, bankalar, aracı kuruluşlar, danışmanlar ve diğer finansal kurumlarla birlikte çalışıyor. Avrupa’daki ilk temsilciliğini 1972 yılında İngiltere’de açan Genworth Financial, banka bağı bulunmayan bağımsız sigorta şirketi. 1972 yılından beri borç geri ödeme sigortaları sunuyor. Genworth Financial, 1980’de İngiltere’de patlayan kriz sonrasında işsizlik sigortasının mucidi oldu.



Hangi sektörler etkilenecek?



David Nolan’a göre, Türkiye’de işsizlikten en çok etkilenecek sektörler şöyle: Öncelikle emlak ve inşaat sektörünü söyleyebiliriz. İkincisi otomotiv sektörü. Hem satışlar hem üretim anlamında bir azalma olacaktır. Üçüncü olarak imalat sektörü, dördüncü olarak finans sektöründe etkiler ciddi olarak görülecektir. Zaten geçtiğimiz iki haftada çeşitli bankalarda işten çıkarmalar oldu. Benzer şekilde otomotiv sektöründe de işten çıkartmaların arttığını görüyoruz.



Hükümetin işsizlik tahmini yüzde 10.4



Hükümetin 2007’nin son aylarında hazırladığı Katılım Öncesi Ekonomik Program’da işsizlik oranı, 2008 ve 2009 için yüzde 9.7 olarak öngörülmüştü. Yine aynı dönemde hazırlanarak yayınlanan 2008 programında da bu yıl için yüzde 9.6’lık işsizlik oranı tahminine yer verilmişti. Ancak son aylardaki gelişmeler ve küresel mali krizin etkisi de dikkate alınarak, tahminler yenilendi. Kasım başında yayınlanan 2009 programında işsizlik oranı tahmini 2008 için 0.7 puan yükseltildi ve yüzde 10.3 oldu. İşsizliğin 2009’da da yüzde 10.4 olacağı hesaplandı.



36 yaşında, 5 ülke ondan soruluyor



Genworth Financial Doğu Avrupa ve Türkiye Direktörü olarak görev yapan David Nolan’ın sorumlu olduğu bölge Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan ve Türkiye’yi kapsıyor. 2004 yılında Genworth Financial’ın Doğu Avrupa’daki ilk ofisini Polonya’daki kuran Nolan, o tarihten bu yana bölgede yerel kadroları oluşturma ve iş geliştirme çalışmalarını yürütüyor. 36 yaşında olan Nolan, Genworth Financial’da görev üstlenmeden önce General Electric Financial Insurance şirketinde Satış Kalite Lideri olarak çalıştı. Yüksek öğrenimini University College Dublin’de tamamlayan Nolan, doktora derecesini İşletme ve Bilişim Teknolojileri dalında Almanya’daki RWTH Aachen Üniversitesi’nden aldı.