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Politika

Türkiye’de 200 binin üstünde Suriyeli sığınmacı var

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısının 200 bin 7 olduğunu bildirdi

27 Aralık 2013 17:25

Hülya Karabağlı / ANKARA

İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, 7 Ekim 2013 tarihi itibariyle, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeli sayısının 200 bin 7 olduğunu açıkladı.

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, CHP’li Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara ilişkin sorusunu yanıtladı. Güler, Adana'da 10 bin 201, Adıyaman'da 10 bin 43, Gaziantep'te 33 bin 245, Hatay'da 15 bin 955, Kahramanmaraş'ta 14 bin 977, Kilis'te 30 bin 885, Osmaniye'de 8 bin 646, Şanlıurfa'da 65 bin 442, Mardin'de 2 bin 960 ve Malatya'da 6 bin 986 olmak üzere toplam 200 bin 7 Suriyeli’nin Türkiye’ye sığındığını bildirdi.

Güler, Suriyeliler’in yerleştirildiği bölgelerin, sınıra yakın ve geçici barınma merkezi kurulmasına uygun hazine arazisi olması kriterlerine göre seçildiğini söyledi. Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde geçici barınma merkezinin bulunmadığına dikkat çeken Güler, Suriyeliler için 10 ilin dışındaki yerlerde yerleştirme çalışması yapılmadığını da verdiği bilgilere ekledi.

Soru önergesine verilen yanıtta ayrıca, Dünya Gıda Programı (WFP) ile yapılan protokol gereği barınma merkezlerinde bulunan Suriyeli misafirlere, aylık 80 lira gıda yardımı yapıldığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından da 40 bin aileye mutfak seti ve pişirme ünitesi sağlandığı, kıyafet ihtiyacının UNHCR ile UNICEF sponsorluğunda ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı acil yardım ödeneğinden karşılandığı anlatıldı.
  

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