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Yaşam

Türkiye’de 18 bin 432 mülteci ve sığınmacı var

Resmi verilere göre, Türkiye'de Mart 2009 itibariyle 6 bin 851 sığınmacı ile 11 bin 581 mülteci bulunuyor.

29 Nisan 2009 03:00

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, Türkiye'de Mart 2009 itibariyle 6 bin 851 sığınmacı ile 11 bin 581 mülteci bulunuyor.

2699 sığınmacı ve 542 mülteciyle en çok Van'da sığınmacı ve mülteci bulunurken, Van'ı, İstanbul, Afyon ve Kayseri illeri takip ediyor.

Türkiye'de BMMYK istatistiklerine göre 2008 sonunda, 18 bin 209 sığınmacı ve mülteci bulunuyordu. Bu sayının 2009'un ilk üç ayında yaklaşık 230 kişi arttığı gözlemleniyor.

Türkiye'de sığınmacı ve mültecilerin bulunduğu şehirler şöyle: Adana, Adapazarı, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İskenderun, Isparta, İstanbul, İzmir, İzmit, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Silopi, Şırnak, Sivas, Tokat, Van ve Yozgat.

2007 yılında, Türkiye'ye sığınmak isteyenlerin sayısı, önceki yıllara oranla 3 kat artarak, 12 bin 500 civarına yükselmişti. Bu artışta özellikle, komşumuz Irak'taki savaşın etkili olduğu belirtilmişti.

Türkiye'ye özellikle Irak, İran ve Afrikalılar sığınmak istiyor. Türkiye'nin birçok ülke için "geçiş ülkesi" olma özelliği de, farklı ülkelerden insanların giriş yapıp Türkiye'ye sığınma talebinde bulunmalarına neden oluyor.

Mülteci kimdir?

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesine göre mülteci, ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği korkusu taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişidir.

Sığınmacı, mülteci olduğu iddiasıyla ülkesini terk eden, ama mültecilik statüsü başvurusu sonuçlanmamış kişiyken, mülteci sığınma başvurusu kabul edilen kişidir.

(AA)

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