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Sağlık

'Türkiye'de 13- 15 yaş grubunda sigara içme oranı yüzde 100 arttı'

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA'da, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr

23 Şubat 2018 14:11

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, Türkiye\'de 3- 15 yaş grubunda sigara kullanım oranının yüzde 100 arttığını söyledi.
Ülke genelinde her 10 kişiden 3\'ünün sigara içtiğini belirten Dr. Yılmaz, 21 milyon kişinin de sigara bağımlısı olduğunu vurguladı. Gelişmiş ülkelerde, sigara içme oranının yüzde 10 seviyesinin altında olduğuna değinen Dr. Yılmaz, \"Ülkemizde, 2008- 2012 döneminde uygulanan tütün kontrol politikaları sayesinde tütün kullanma sıklığı, yüzde 23\'lere kadar düşmüştü; ancak tekrar bir yükseliş trendi başladı. Talep azaltıcı önlemler eski etkinliğinde uygulanmasına rağmen arza dönük önlemleri uygulayamadık ve tütün endüstrisi yeni stratejiler geliştirdi\" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Küresel Tütün Araştırması ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 13- 15 yaş grubunda sigara içme oranının yüzde 100 arttığını bildiren Dr. Yılmaz, şunları kaydetti:
\"Sigara içenlerin yaklaşık yüzde 70\'i, bırakma isteğini telaffuz ediyor; ama sadece yüzde 30\'u 1 yıl içinde bu yönde adım attığını söylüyor. Uygun tedaviyle sigara içme hastalığından kurtulmak mümkün. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve ücretsiz olarak doktor kontrolünde kullanılabilen tedavilerimiz var. Sadece etkisi kanıtlanmış bilimsel tedaviyle sürece başlanmasını ve sürdürülmesini öneriyoruz. Bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerden ise uzak durulması gerekiyor. Sigara bağımlılarının beyin nikotini yemek, su, uyku gibi vazgeçilmez bir fizyolojik ihtiyaç olarak tanımlar. Bunu bıraktığınızda aç, susuz, uykusuz kalmış gibi hissedersiniz. Kişinin sigaradan kurtulmayı istemesi de önemli. Bırakma aşamasında kül tablası, kibrit, çakmak, sigara paketi gibi görsel uyaranlardan uzaklaşmak da faydalı olacaktır. Yemek sonrası, çay-kahve veya alkolle sigara isteğinin artmaması için, su içerek ağzın yıkanması ve sigaraya uygunsuz hale getirilmesi yardımcı olacaktır.\"

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