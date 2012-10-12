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Türkiye'de 100 bin kişiye 2 psikiyatrist düşüyor

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a soru önergesi verdi

12 Ekim 2012 15:00

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

Sağlık Bakanlığı’nın 2011 verilerine göre, Türkiye’de aktif olarak çalışan 1.625 psikiyatrist var. 100 bin kişiye ise sadece 2,20 psikiyatrist düşüyor.

Avrupa Birliği'nin 15 ülkesinde 100 bin kişiye ortalama 12,9 psikiyatrist düşüyor. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2008 verilerine göre, Avrupa bölgesinde her 100 bin kişiye 8 psikiyatri yatağı düşen İtalya'dan sonra 100 bin kişiye 10 psikiyatri yatağı ile (adli ve uzun süreli bakım ve bağımlılık tedavisi için kullanılan yataklar dâhil) Türkiye ikinci en az yatak sayısına sahip ülke.


2050’de AB ülkeleri yakalanamaz


MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a Türk halkının ruhsal durumuyla ilgili bir soru önergesi verdi. 

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Türkiye’de psikiyatrist sayısının Avrupa Birliği ülkelerinin onda biri kadar olduğuna dikkat çeken Türkkan, “Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’na göre ülkemizde psikiyatr yetiştiren kurumlarda eğitim kontenjanları yüzde 100 arttırılsa bile 2050 yılında nüfus başına düşen psikiyatrist sayısı Avrupa Birliği ortalamasına ulaşılamayacak” dedi. Türkkan, Bakan Akdağ’a, “Bu yaşamsal konuda ne gibi çalışmalarınız olacaktır? Bu çalışmalarınızı 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü münasebetiyle kamuoyuna açıklayacak mısınız?” diye sordu.

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