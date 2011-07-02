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Yaşam

TÜRKİYE'DE 10 BİN 547 SURİYELİ VAR ANKARA (A.A)

02 Temmuz 2011 15:52

-TÜRKİYE'DE 10 BİN 547 SURİYELİ VAR ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'deki olaylar nedeniyle ülkelerinden Türkiye'ye gelenlerin ve bugün itibariyle Türkiye'de bulunanların sayısının 10 bin 547 olduğunu bildirdi. AFAD'tan yapılan açıklamada, bugüne kadar Türkiye'ye 15 bin 205 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı geldiği, bunlardan 4 bin 658'inin geri döndüğü belirtildi. Bugün itibariyle Türkiye'deki Suriyeli sayısının 10 bin 547 olduğu ifade edilen açıklamada, dün ve bugün Türkiye'ye giriş yapan 131 kişinin kendi isteğiyle Suriye'ye döndüğü, 81 Suriye vatandaşının da Türkiye'ye kabul edildiği kaydedildi. Nüfus hareketliliği konusunda AFAD koordinasyonunda, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıkları, Genelkurmay ve Diyanet İşleri Başkanlıkları, Gümrük Müsteşarlığı, Kızılay ve Hatay Valiliğiyle yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Ülkemize giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici barınmaları için her türlü kolaylık tesisleriyle (seyyar mutfak, banyo, WC üniteleri, çocuk oyun parkları, ibadet alanları, eğitim, seyyar hastane ve diğer sosyal tesisler) Yayladağı'nda 2, Altınözü'nde 2 ve Reyhanlı ilçesinde 1 olmak üzere toplam 5 çadırkent kurulmuştur.'' Açıklamada, 31'i refakatçi olmak üzere toplam 91 kişinin hastanede bulunduğu belirtildi. İlgili kurum ve kuruluşlarca, çadırkentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme gibi hizmetlerin verilmesine devam edildiği kaydedilen açıklamada, çadırkentte kalan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına günlük olarak 3 öğün sıcak yemek verilmeye devam edildiği bildirildi.  

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