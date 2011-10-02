-Türkiye AB'de olmalı LONDRA (A.A) - 02.10.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, "Türkiye'nin AB'de olmasının stratejik bir gereklilik olduğunu ve ekonomik faydaları olacağını" bildirdi. Muhafazakar Partili Hague, İngiliz dış politikasını değerlendirdiği Observer gazetesinde yer alan demecinde "Türkiye'nin, hızla büyüyen bir oyuncu ve kendisinin en çok çalıştığı ülkelerden biri olduğunu" belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton kadar, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile de sık sık telefonda görüştüğünü ifade eden Hague, Türkiye'nin AB üyesi olmasını "çok fazla" istediğini kaydetti. Hague, "Türkiye'nin AB'de olması, stratejik bir gerekliliktir ve ekonomik faydaları vardır. AB'nin Türkiye'ye arkasını dönmesi, büyük ve uzun vadeli bir hata olur" ifadesini kullandı. AB'ye şüpheli bakan görüşleriyle bilinen William Hague, AB'nin elinde çok fazla güç olduğunu belirtti. İngiliz hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti, "Avrupa'da tüm iplerin AB'nin elinde olmamasını, AB'de herhangi bir anlaşma onaylanmadan ya da karar alınmadan önce kendi ülkesinde referanduma sunulmasını" istiyor.