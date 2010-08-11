Türkiye:2 - Romanya:0

T24



İLK YARI

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

MAÇTAN NOTLAR

ROMANYA İLE 23’ÜNCÜ RANDEVU

KADIKÖY’DE 8’İNCİ KEZ SAHAYA ÇIKTI

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

15’inci dakikada Deac’ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde altı pasta boş kalan Niculae’nın kafa vuruşunda, kale çizgisi üzerindeki Gökhan Gönül kafayla topu çıkararak, önemli bir gol pozisyonunu önledi.22’nci dakikada Gökhan Gönül’ün sağdan ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Mevlüt’ün kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.28’inci dakikada Deac’ın sağdan ceza alanına ortasında arka direkte Gökhan Gönül’ün ters vuruşunda, top direğin üstünden kornere çıktı.33’üncü dakikada Arda’nın soldan ceza alanına gönderdiği topu kaleci Lobont, Hamit’ten önce yumruklayarak uzaklaştırdı.36’ncı dakikada sağ kanatta Rat’dan topu kapan Gökhan Gönül’ün yerden ceza alanına gönderdiği topa Mevlüt’ün vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısında başka önemli gol pozisyonu olmadı ve ilk yarı 0-0 golsüz berabere tamamlandı.Hakemler: Milorad Maziç, Igor Radojcic, Nikola Tomicic (Sırbistan)Türkiye: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Servet, Hakan Balta, İsmail, Hamit, Aurelio, Nuri, Arda, Emre Belözoğlu, MevlütRomanya: Lobont, Mircea, Tamas, Chivu, Rat, Cocis, Radoi, Florescu, Deac, Blasco, NiculaeSarı Kartlar: Dk. 32 İsmail (Türkiye), Dk. 45 Blasco (Romanya)(A) Milli Futbol Takımı’nın Romanya ile yaptığı özel maçta Guus Hiddink, ay-yıldızlı ekibin başında ilk kez sahaya çıktı.Hollandalı teknik adam, milli takımın Mayıs ayında ABD’de oynadığı üç özel maçta teknik sorumlu olarak görev yapmasına rağmen, sözleşmesi resmen yürürlüğe girmediği için maçları tribünden izlemiş, saha kenarında yardımcısı Oğuz Çetin görev yapmıştı.(A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hiddink, bu akşamki Romanya maçıyla birlikte ay-yıldızlı ekibi ilk kez saha kenarından yönetti.Milli takımın başında sahaya çıkan 43’üncü teknik adam olan Hiddink ayrıca, ay-yıldızlı ekipte görev yapan ilk Hollandalı ve 18’inci yabancı teknik adam unvanlarını aldı.2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu’nda Eylül ayında Kazakistan ve Belçika ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı, bu maçlara hazırlık amacıyla Romanya ile 23’üncü randevuya çıktı.Türk Milli Futbol Takımının 87 yıllık tarihindeki ilk maçını yaptığı Romanya en çok karşılaştığı rakibi oldu.(A) Milli Futbol Takımı, Romanya maçını oynadığı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda 8’inci sınavını verdi.Milliler, 10 Eylül 2008 tarihinde 2010 Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup maçında Belçika ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yaklaşık 2 yıl sonra Kadıköy’de sporseverlerin karşısına çıktı.Türkiye ile Romanya arasında yapılan özel maça sporseverler ilgi göstermedi.Ramazan ayının ilk gününe rastlayan milli maçta Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda büyük boşluklar göze çarptı, tribünlerde 5-6 bin civarında sporsever yer aldı. Sporseverlerin büyük çoğunluğu, iftar saatinin ardından tribünleri doldurdu.Bu arada, karşılaşmayı Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster de izledi.