'Türkiye ziyaretini iptal etmeli'



Avrupa Birliği ile Türkiye'nin sığınmacı akınının kontrol altına alınmasını öngören eylem planı üzerinde anlaşmaya varması muhalefet partilerini kızdırdı. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht varılan anlaşmayla Ankara hükümetinin "sorumsuzca güçlendirildiğini" savundu. Angela Merkel'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etmesini isteyen Wagenknecht, "Yıllarca IŞİD'i destekleyen ve ülkesini iç savaşın eşiğine getiren Erdoğan Almanya ve Avrupa için kötü bir ortak" diye konuştu. Wagenknecht, Erdoğan'ın minnet duyarak Avrupa'ya sığınmacı akınını engelleyeceğini düşünmenin 'sinik' olduğunu belirtti.

"Amaç otoriter hükümeti desteklemek olmamalı"

Avusturya Yeşilleri'nden Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ulricke Lunacek de Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'na (WDR) açıklamasında söz konusu anlaşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'hak edilmemiş bir seçim armağanından da fazla olduğunu' belirtti. Lunacek, Türkiye'deki gergin iç siyasi atmosferin müzakerelerde konu edilmediği eleştirisinde bulundu.

Lunacek, Türkiye'nin 2 milyondan fazla Suriyeli mülteciye kapılarını açtığını, bu sayının Avrupa ülkelerine kabul edilen Suriyeli sığınmacı sayısından çok daha fazla olduğunu söyledi. Bu nedenle sığınmacılara yapılacak mali yardımın doğru olacağını belirten Lunacek, "Fakat bunun amacı, sınırları kapatmak ve Türkiye'deki otoriter hükümeti desteklemek olmamalı" dedi. Şu ana kadar AB üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeyi istemeyen AB liderlerinin eylem planını onaylamış olmasının hayret verici olduğunu ifade eden Lunacek, "Sığınmacıların AB'ye gelmesini engellemek söz konusu olunca birdenbire olanaklar artıveriyor" dedi.

Hükümetten açıklama

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in Türkiye'deki seçimlerden kısa bir süre önce ülkeyi ziyaret etmesine yönelik eleştirilere ilişkin bir açıklama yaptı. Seibert, "Tabii ki seçim kampanyasına hiçbir şekilde müdahale olmayacak" dedi. Seibert, Merkel'in İstanbul'a Türkiye ile Avrupa arasındaki işbirliği sürecini desteklemek için gittiğini belirterek, sığınmacılara ilişkin konuların öne çıkacağını belirtti.

Talepler - Beklentiler

28 AB ülkesinin liderleri, Brüksel'de düzenlenen sığınmacı krizinin konu edildiği zirvede Türkiye ile AB Komisyonu tarafından hazırlanan eylem planı üzerinde prensipte anlaşmaya varmıştı. Plana göre, Türkiye'nin kendi sınırları içindeki Suriyeli sığınmacıların koşullarını iyileştirmesi, sınırlardaki denetimi artırması ve sığınmacıların geri gönderilmesine izin vermesi isteniyor. Türkiye ise anlaşma karşılığında 3 milyar euro tutarında olduğu öne sürülen mali yardım ve Türk vatandaşları için Schengen Bölgesi'nde vize kolaylıkları talep ediyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu vize kolaylıkları devreye girmeden Geri Kabul Anlaşması'nın onaylanmayacağını söylemişti.