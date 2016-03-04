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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye zirvesi öncesi Merkel-Hollande buluşması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Devlet Başkanı François Hollande ile görüşmek üzere Paris'e gidiyor. Görüşmede, haftaya yapılacak AB-Türkiye zirvesinin ele alınması bekleniyor.

04 Mart 2016 11:37

Almanya Başbakanı
Angela Merkel, Fransa Devlet Başkanı François Hollande ile
yapacağı görüşmede, AB'nin Türkiye zirvesinde üzerinde duracağı noktalara netlik
kazandırması bekleniyor.
Türkiye ile AB, kasım
ayında sığınmacı krizine karşı bir eylem planı üzerinde
uzlaşmaya varmıştı. Türkiye'ye sığınmacı akınının kontrolü karşılığında
3 milyar euro
yardım yapılacak. Ayrıca AB ile tam üyelik müzakereleri canlandırılması ve Türk
vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması konularında da mutabakata varılmıştı.

Brüksel'de geçen ay yapılan AB zirvesinde eylem planının başarılı olup olmadığı
konusunda Türkiye'ye Mart'a kadar süre tanınması kararlaştırılmıştı. Yunanistan'a
sığınmacı akınının bu süre içinde devam ettiğine, sayının belirgin bir şekilde
azalmadığına dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Fransa Devlet Başkanı François HollandeParisAB-TürkiyeBaşbakanı AngelaMerkel Fransa Devlet Başkanı François Hollande TürkiyeTürkTürkiye MartDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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