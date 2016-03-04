Türkiye zirvesi öncesi Merkel-Hollande buluşması

Almanya Başbakanı

Angela Merkel, Fransa Devlet Başkanı François Hollande ile

yapacağı görüşmede, AB'nin Türkiye zirvesinde üzerinde duracağı noktalara netlik

kazandırması bekleniyor.

Türkiye ile AB, kasım

ayında sığınmacı krizine karşı bir eylem planı üzerinde

uzlaşmaya varmıştı. Türkiye'ye sığınmacı akınının kontrolü karşılığında

3 milyar euro

yardım yapılacak. Ayrıca AB ile tam üyelik müzakereleri canlandırılması ve Türk

vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması konularında da mutabakata varılmıştı.

Brüksel'de geçen ay yapılan AB zirvesinde eylem planının başarılı olup olmadığı

konusunda Türkiye'ye Mart'a kadar süre tanınması kararlaştırılmıştı. Yunanistan'a

sığınmacı akınının bu süre içinde devam ettiğine, sayının belirgin bir şekilde

azalmadığına dikkat çekiliyor.

