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Yaşam

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı: Süt fiyatlarına zam yapsınlar

"Masraflarımız çok arttı, fiyata 50 kuruş bir zam gelecek"

27 Temmuz 2018 14:04

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da süt fiyatlarının artırılması gerektiğini belirterek, "Muhakkak suretle süt fiyatlarına zam yapsınlar. Asıl olması gereken süt fiyatı 2 lira civarıdır" dedi.

Tüm süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, süt fiyatlarının bugün 2 liraya çıkacağını iddia etti. 

Sözcü'de yer alan habere göre, Ulusal süt Konseyi tarafından yapılacak toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Solakoğlu, "Marketlerdeki süte üç senedir zam geliyor fakat üreticinin sattığı süte zam gelmiyor. Masraflarımız çok arttı. Fiyata 50 kuruş bir zam gelecek. Enflasyon yüksek dayanmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

 

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