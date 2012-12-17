'Türkiye yüzünü doğuya çeviriyor'

Guardian gazetesi, Türkiye ile ilgili bir ekonomi haber-yorumda, Avrupa Birliği üyeliği konusunda hayal kırıklığına uğrayan Türkiye'nin yüzünü doğuya çevirdiğini aktarıyor.

Phillip Inman imzalı yazıda, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik olumsuz tavrına karşılık Amerikan otomotiv devi Ford'un Transit araç üretimini Kocaeli'de yapma kararı övülüyor.

Inman, "Avrupalı liderler, hatalarını değerlendirmek için dönüp geriye baktıklarında, yaptıkları en büyük hatanın Türkiye'nin Birliğe üye olmasını engellemek olduğunu görecekler" diyor.

Yazara göre, Türkiye'nin bir ayağı NATO üyeliği nedeniyle Batı kampında olmasına rağmen, ekonomik olarak Avrupa Birliği ile Türkiye'nin arası açılıyor.

Yazıda aktarılan rakamlara göre, Türkiye yedi yıl önce dış ticaretinin yüzde 67'sini Avrupa Birliği ile yürütürken, bugün bu rakam yüzde 39 düzeyinde.

Guardian yazarına göre, gelecek yıl öngörülen ekonomik yavaşlamayı aşma kapasitesi de bulunan Türkiye, Avrupa Birliği'ne ihtiyacı olan ekonomik desteği verebilecek durumda.

Yazıda, ana muhalefet partisi CHP'nin Hazine'den konularından sorumlu sözcüsü olarak tanıtılan Faik Öztrak'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki her şeyi kontrol etmeye çalıştığı şeklindeki sözlerine de yer veriliyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, muhalefetin hükümetin otoriterleştiği yolundaki eleştirilere karşı çıktığının belirtildiği yazıda, bakanın asıl kaygılarından birinin kayıt dışı ekonomi olduğu da belirtiliyor.



BBCTürkçe