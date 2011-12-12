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Ekonomi

Türkiye yüzde 8,2 büyüdü ANKARA (A.A)

12 Aralık 2011 12:59

-Türkiye yüzde 8,2 büyüdü ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Türkiye ekonomisi, 2011 yılı üçüncü döneminde yüzde 8,2 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2011 yılı üçüncü döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla yüzde 17,4'lük artışla 348 milyar 802 milyon lira oldu. Sabit fiyatlarla ise GSYH, yüzde 8,2'lik artışla 31 milyar 29 milyon liraya ulaştı. Sabit fiyatlarla bakıldığında geçen yılın ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 12,2, ikinci çeyrekte yüzde 10,2, üçüncü çeyrekte yüzde 5,3, dördüncü çeyrekte de yüzde 9,2 büyüme göstermişti. Yılın tamamında ise ortalama büyüme yüzde 9'u bulmuştu. Türkiye ekonomisinde 2011 yılının üçüncü döneminde sabit fiyatlarla en fazla büyüme gösteren sektör, dolaylı mali aracılık hizmetleri oldu. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 12,7, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 13,9 büyüyen sektör, ikinci çeyreğinde 18,8 büyüme gösterdi. Sektörün cari fiyatlarla büyüklüğü, 3 milyar 908 milyon liraya yükseldi. Türkiye ekonomisinde tüm sektörlerde büyüme gözlendi. En fazla büyüyen sektörlerin başında mali aracı kuruluşların faaliyetleri (yüzde 15,8), inşaat (yüzde 10,6), ulaştırma, depolama ve haberleşme (yüzde 9,7), toptan ve perakende ticaret (yüzde 9,6) geldi.  TABLOLAR- TÜİK verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları şöyle:        Cari fiyatlarla Gelişme        Cari fiyatlarla Gelişme     Sabit fiyatlarla Gelişme /*               GSYH Hızı                 GSYH Hızı                  GSYH Hızı      Dönem   (Milyon TL)    (Yüzde)   (Milyon Dolar)    (Yüzde)   (Milyon TL)  (Yüzde)      -----   ---------     -------   ---------------- --------  ------------  ---------      I        241.881        16,3       160.332         27,3        23.390      12,2      II       267.144        16,9       173.821         19,5        25.645      10,2      III      297.184        13,6       196.516         13,0        28.672       5,3      IV       297.541        17,0       204.260         19,2        28.033       9,2      Yıllık      2010    1.103.750       15,9       734.929         19,2        105.739      9,0      2011 I    288.390       19,2       182.841         14,0         26.112     11,6      2011 II   318.404       19,2       203.626         17,1         27.910      8,8      2011 III  348.802       17,4       201.512          2,5         31.029      8,2      9 aylık   957.326       18,7       589.072         11,0         85.139      9,6 */        TÜİK verilerine göre 2010 ve 2011 yılları ilk çeyrek üretim yöntemine göre sektörel gelişme hızları, sabit fiyatlarla şöyle oldu: (yüzde) /*                               2010       2011      SEKTÖR                  ÜÇÜNCÜ     ÜÇÜNCÜ      .                       ÇEYREK     ÇEYREK      ----------             ----------- --------      Tarım                     0,9        4,4      Balıkçılık                2,2        8,2      Madencilik                0,1        0,3      İmalat sanayi             7,2        8,9      Elektrik-gaz             11,4        6,8      İnşaat                   22,1       10,6      Ticaret                   7,5        9,6      Oteller-lokantalar        0,7        8,4      Ulaştırma-Haberleşme      6,7        9,7      Mali Kuruluşlar           6,3       15,8      Konut Sahipliği           2,6        1,4      Gayrimenkul Kiralama      2,2        9,4      Eğitim                   -0,7        7,8       Sağlık işleri ve         -1,4        6,6      sos.hizm.       Diğer Sos., Topl. ve     -1,2        3,4      Kişisel Hizm. Faali.      Ev içi Pers.Çalş.         0,2        8,9      Dolaylı Ölçülen          12,7       15,9      Mali Ara.Hizm.       Vergi Sübvansiyonlar      8,1       10,5      GSYH(alıcı fiyatları)     5,3        8,2 */

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