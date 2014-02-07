Türkiye Yunanistan'ı endişelendiriyor



Yunanistan’ın Avrupa İşleri Bakanı Dimitris Kurkulas Fransız Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu'yla yaptığı görüşmede Avrupa perspektifini, Türkiye'nin “ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan Avrupa’nın istediği gibi kalkınmasını ümit etmenin tek yolu” olarak değerlendirdi. Kurkulas, “Yunan dönem başkanlığı Türkiye’deki siyasi istikrarsızlıktan çok kaygı duymaktadır. En kısa sürede durumun sakinleşeceğini ümit ediyoruz zira kimse bölgedeki siyasi durumun daha da karışmasını arzulamıyor. Kıbrıs sorunu olsun, diğer sorunlar olsun Yunanistan’ın hâlâ Türkiye ile çözmesi gereken önemli sorunları var. Bu nedenle konu Türkiye’nin derhal AB’ye üyeliği değil, bu ülkenin Avrupa perspektifinin muhafaza edilmesidir” şeklinde konuştu.

Kurkulas, Avrupa Komisyonu'nun Ankara ile kaçak göçmenlerin iadesi konusunda geri kabul anlaşması imzalamış olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kaçak göçle mücadele konusunda Ankara’nın daha önceden Yunanistan’la imzalamış olduğu ikili anlaşmayı “sistematik olarak ihlal ettiğini” savunan Yunan bakan, AB ile imzalanan anlaşmayla “işlerin artık daha ciddi olduğunu” ifade etti. Kurkulas, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamasının kademeli biçimde serbestleştirilmesine sıcak baktıklarını da söyledi ve “Bu uygulamanın Yunanistan için olumlu yönleri olacaktır. Türkiye böylelikle AB’nin vize uyguladığı ülkelerin vatandaşlarına vize uygulamak zorunda kalacak ve sınırlarını daha iyi kontrol edecektir” şeklinde konuştu.

‘22 yıl sonra bir ilk’

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius de Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Türkiye ziyaretinin ardından Fransız Millet Meclisi’nde Türkiye hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Hollande’ın ziyaretinin Fransa’dan Türkiye’ye 22 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olduğunu hatırlatan Fabius, AB ile katılım müzakerelerini tamamlaması halinde Türkiye’nin tam üyeliği hakkında Fransa’da referandum düzenleneceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Hollande da selefleri Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy’nin geçtiğimiz yıllarda yaptıkları gibi, Ankara ziyareti sırasında Türkiye hakkında referandum yapılacağını söylemişti. Ankara ile müzakerelerde geçen yıl bir başlık açıldığını belirten Fabius, iki yeni başlığın daha açılması konusunda ilke anlaşması olduğunu, bunlardan birinin kuvvetler ayrılığı, diğerinin ise yargıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Fransız bakan, “Türkiye’deyken insan hakları ve özgürlükler için mücadele veren kuruluşlarla da görüştük. Fransa’nın bu başlıkları açmasını istediklerini, Türkiye’yi Avrupa demokrasi normlarına uymaya mecbur kılmanın en iyi yolunun bu olduğunu söylediler. Dolayısıyla hem Türkiye, hem Avrupa, hem de hukuk için çalışıyoruz” yanıtını verdi.

İtalyan Devlet Başkanı Giorgio Napolitano da bu hafta Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nu ziyareti sırasında Türkiye konusuna değinmiş ve Ankara ile katılım müzakerelerinin devam etmesi gerektiği görüşünü dile getirmişti. Napolitano, “Türkiye’ye verdikleri sözlere sadık kalmadıkları” ve “müzakere sürecini bloke ettikleri” gerekçesiyle Fransa ve Almanya’yı eleştirmişti.