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Deutsche Welle

Türkiye: Yunanistan'a yardıma hazırız

Türkiye, Atina yakınlarında en az 15 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından Yunanistan'a her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu iletti.

16 Kasım 2017 04:20

Yunanistan'da son 20 yılın en büyük sel felaketinde en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki üç kasabayı vuran felaketin ardından Türk Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Yunanistan’ın Attika bölgesinde 15 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen sel felaketinin can kaybı ve maddi hasara yol açtığını üzüntüyle öğrendik" denildi.

"Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yunan halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan ile dayanışma içinde gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Sel felaketi nedeniyle Yunanistan'da ulusal yas ilan edildi.

DW/AFP,CÖ/MY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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