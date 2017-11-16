Türkiye: Yunanistan'a yardıma hazırız

Yunanistan'da son 20 yılın en büyük sel felaketinde en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki üç kasabayı vuran felaketin ardından Türk Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Yunanistan’ın Attika bölgesinde 15 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen sel felaketinin can kaybı ve maddi hasara yol açtığını üzüntüyle öğrendik" denildi.

"Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yunan halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin Yunanistan ile dayanışma içinde gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Sel felaketi nedeniyle Yunanistan'da ulusal yas ilan edildi.

DW/AFP,CÖ/MY

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