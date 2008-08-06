Türkiye yükselişte

Tempo24-

2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle, Arjantin'in tahtını elinden alarak, tarihinde ilk kez dünya klasmanında birinci sıraya yükselen İspanya, bin 557 puanla yerini korurken, geçen ay üçüncü sırada yer alan Almanya, ikinci sıradaki İtalya ile yer değiştirdi.

Dünya kupasını beş kez kaldıran Brezilya iki basamak gerileyip, 6. sıraya düşerken, son 15 yıl içindeki en düşük performansını sergiledi. Sambacılar, geçen ay da ikinci sıradaki yerini, çeyrek finalde elenen son dünya şampiyonu İtalya'ya bırakmıştı.

İLK 20 TAKIM



