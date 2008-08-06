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Spor

Türkiye yükselişte

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, ağustos ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, 1 basamak yükselerek 13. sıraya oturdu...

06 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

 

2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle, Arjantin'in tahtını elinden alarak, tarihinde ilk kez dünya klasmanında birinci sıraya yükselen İspanya, bin 557 puanla yerini korurken, geçen ay üçüncü sırada yer alan Almanya, ikinci sıradaki İtalya ile yer değiştirdi.  

 

Dünya kupasını beş kez kaldıran Brezilya iki basamak gerileyip, 6. sıraya düşerken, son 15 yıl içindeki en düşük performansını sergiledi. Sambacılar, geçen ay da ikinci sıradaki yerini, çeyrek finalde elenen son dünya şampiyonu İtalya'ya bırakmıştı.  

 

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