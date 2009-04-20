Türkiye yükselen borsalar arasında sekizinci sırada

Global borsalar, teşviklerin ve faiz indirimlerinin işe yarayacağı beklentisi ile 9 Mart'tan sonra yükselişe geçti. Son 1.5 ayda Hong Kong borsası en çok değer kazanan borsa olurken, İMKB listede 8. sırada yer aldı.
Küresel finansal krizin yaygınlaşması, ABD ve Avrupa ekonomilerinde yaşanan sorunlar nedeniyle büyük çöküşlerin yaşandığı uluslararası borsalarda son 1.5 aydır toparlanma çabası dikkat çekiyor.
Referans gazetesinin haberine göre, 9 Mart 2009 ile 17 Nisan 2009 tarihleri arasında uluslararası borsalar arasında en çok değer kazanan borsa Hong Kong borsası oldu. 9 Mart-17 Nisan arasında geçen yaklaşık 1.5 aylık sürede yüzde 37,53 oranında değer kazanan Hong Kong borsasını yüzde 37,37'lik yükselişle Güney Afrika borsası, yüzde 35,09'lük yükselişle de Hindistan borsası takip etti. Uluslararası borsaların 9 Mart'tan sonra yükseliş trendine girmesinde ülke merkez bankalarının faiz indirim sürecine girmeleri, ABD'de açıklanan kurtarma planı ve teşvik paketlerinin ekonomilerde yarattığı iyimserlik etkili oldu. Faiz indirimleri etkili
Hong Kong, Güney Afrika ve Hindistan borsalarının yükselmesinde ise daha önce hızlı düşüşler yaşamaları ve merkez bankalarının faiz indirimleri gibi krize karşı aldıkları önlemlerin de etkili olduğu belirtiliyor.
9 Mart ile 17 Nisan tarihleri arasında Hollanda, İngiltere ve Avusturya borsaları ise en az değer kazanan borsalar oldu. Son 1,5 ayda Avusturya borsasındaki değer artışı yüzde 4,5'te sınırlı kalırken, İngiltere borsası yüzde 15,53, Hollanda borsası ise yüzde 22,11 oranında kazanç sağladı. Türkiye'de ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) yüzde 27,72'lik değer artışı ile yükselen uluslararası borsalar liginde 8. sırada yer aldı.
Güney Afrika ve Hindistan borsalarının, en çok değer kazananlar arasında olmalarında bu iki ülke liderlerinin küresel kriz karşısında ortak hareket etmelerinin etkili olduğu belirtiliyor. Güney Afrika ve Hindistan liderleri yaptıkları ortak açıklamalarda ekonomik krize karşı ortak hareket ederken, kendi iç ekonomilerinin sağlam durmasının ilk öncelikleri olacağını söylemişlerdi. Ayrıca Hindistan para birimi rupee'nin değer kaybetmesi ve ülke borsasının hızla düşmesi nedeniyle para piyasalarına faiz indirimlerinin de dahil olduğu bir takım önlemler almıştı. İMKB'de IMF beklentisi
9 Mart-17 Nisan döneminde uluslar arası borsalar liginde ABD borsası Dow Jones ise yüzde 24,19 oranında değer kazandı. Söz konusu yükselişin diğer ülke borsalarında yükselişleri destekler nitelikte olduğu belirtiliyor. Bu arada Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Brezilya borsası Bovespa 9 Mart'tan bu yana yüzde 24,60 değer kazanırken, Arjantin borsası ise yüzde 32,14 oranında yükseldi. 9 Mart'tan sonra İMKB'deki yükselişi tetikleyen en önemli unsur siyasi seçimlerin atlatılmasının hemen ardından hükümet ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında anlaşmaya varılacağı beklentisi oldu.
Uluslararası borsalar 9 Mart öncesinde küresel krizin etkisi, olumsuz makro ekonomik veriler, finans kuruluşlarından gelen iflas haberleri ve panik satışlar nedeniyle büyük çöküşler yaşamıştı. Borsalar, son şokunu mart ayında ABD'li otomotiv devi General Motors'un batabileceği haberleri ve Citigroup hakkında çıkan iflas dedikoduları ile yaşamıştı. Borsalar, 6 Mart'ta General Motors'dan gelen iflas resti ile sonrasında 9 Mart'ta dip seviyelere gerilemişti. Uluslararası borsalardaki yükselişler, İMKB'yi olumlu etkiledi
Uluslararası borsalardaki yükselişler, İMKB'yi de olumlu yönde etkiliyor. Global piyasalardaki iyimserlik yanında, yerel seçimlerin ardından hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir anlaşma konusundaki hazırlıklarını hızlandırması, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdürerek politika faizlerini geçen hafta yüzde 9,75 seviyesine çekmesi, İMKB'deki yükselişte etkili olan faktörler. İMKB-100 Endeksi geçen haftayı 29.445 puandan tamamlarken, borsada 30 bin seviyesinin kritek olduğuna dikkat çekiliyor. Bu seviyeyi kırması durumunda endeksteki yükselişin 31.500 puan seviyesine kadar sürebileceği kaydediliyor. Ancak, Türkiye ekonomisindeki küçülme ve şirketlerinin satış ve karlılıklarındaki düşüş nedeniyle 2009'da borsadan çok da iyi bir performans beklenmiyor.
Borsaların performansı
|
Borsa
|
9 Mart
|
17 Nisan
Değişim (%)
|
Hong Kong
|
11.344
|
15.601
37,53
|
G.Afrika
|
15.152
|
20.814
37,37
|
Hindistan
|
8.160
|
11.023
35,09
|
Atina
|
1.469
|
1.973
34,31
|
İspanya
|
6817
|
9.030
32,46
|
Arjantin
|
952
|
1.258
32,14
|
Rusya
|
634
|
834
31,55
|
Türkiye
|
23.054
|
29.445
27,72
|
Macaristan
|
10.020
|
12.702
26,77
|
Almanya
|
3.692
|
4.676
26,65
|
Japonya
|
7.086
|
8.907
25,70
|
Brezilya
|
36.741
|
45.778
24,60
|
ABD
|
6.547
|
8.131
24,19
|
Fransa
|
2.519
|
3.091
22,71
|
Hollanda
|
199
|
243
22,11
|
İngiltere
|
3.542
|
4.092
15,53
|
Avusturya
|
1.836
|
1.914
4,25