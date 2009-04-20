Türkiye yükselen borsalar arasında sekizinci sırada

Faiz indirimleri etkili

İMKB'de IMF beklentisi

Uluslararası borsalardaki yükselişler, İMKB'yi olumlu etkiledi

Küresel finansal krizin yaygınlaşması, ABD ve Avrupa ekonomilerinde yaşanan sorunlar nedeniyle büyük çöküşlerin yaşandığı uluslararası borsalarda son 1.5 aydır toparlanma çabası dikkat çekiyor.Referans gazetesinin haberine göre, 9 Mart 2009 ile 17 Nisan 2009 tarihleri arasında uluslararası borsalar arasında en çok değer kazanan borsa Hong Kong borsası oldu. 9 Mart-17 Nisan arasında geçen yaklaşık 1.5 aylık sürede yüzde 37,53 oranında değer kazanan Hong Kong borsasını yüzde 37,37'lik yükselişle Güney Afrika borsası, yüzde 35,09'lük yükselişle de Hindistan borsası takip etti. Uluslararası borsaların 9 Mart'tan sonra yükseliş trendine girmesinde ülke merkez bankalarının faiz indirim sürecine girmeleri, ABD'de açıklanan kurtarma planı ve teşvik paketlerinin ekonomilerde yarattığı iyimserlik etkili oldu.Hong Kong, Güney Afrika ve Hindistan borsalarının yükselmesinde ise daha önce hızlı düşüşler yaşamaları ve merkez bankalarının faiz indirimleri gibi krize karşı aldıkları önlemlerin de etkili olduğu belirtiliyor.9 Mart ile 17 Nisan tarihleri arasında Hollanda, İngiltere ve Avusturya borsaları ise en az değer kazanan borsalar oldu. Son 1,5 ayda Avusturya borsasındaki değer artışı yüzde 4,5'te sınırlı kalırken, İngiltere borsası yüzde 15,53, Hollanda borsası ise yüzde 22,11 oranında kazanç sağladı. Türkiye'de ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) yüzde 27,72'lik değer artışı ile yükselen uluslararası borsalar liginde 8. sırada yer aldı.Güney Afrika ve Hindistan borsalarının, en çok değer kazananlar arasında olmalarında bu iki ülke liderlerinin küresel kriz karşısında ortak hareket etmelerinin etkili olduğu belirtiliyor. Güney Afrika ve Hindistan liderleri yaptıkları ortak açıklamalarda ekonomik krize karşı ortak hareket ederken, kendi iç ekonomilerinin sağlam durmasının ilk öncelikleri olacağını söylemişlerdi. Ayrıca Hindistan para birimi rupee'nin değer kaybetmesi ve ülke borsasının hızla düşmesi nedeniyle para piyasalarına faiz indirimlerinin de dahil olduğu bir takım önlemler almıştı.9 Mart-17 Nisan döneminde uluslar arası borsalar liginde ABD borsası Dow Jones ise yüzde 24,19 oranında değer kazandı. Söz konusu yükselişin diğer ülke borsalarında yükselişleri destekler nitelikte olduğu belirtiliyor. Bu arada Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Brezilya borsası Bovespa 9 Mart'tan bu yana yüzde 24,60 değer kazanırken, Arjantin borsası ise yüzde 32,14 oranında yükseldi. 9 Mart'tan sonra İMKB'deki yükselişi tetikleyen en önemli unsur siyasi seçimlerin atlatılmasının hemen ardından hükümet ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında anlaşmaya varılacağı beklentisi oldu.Uluslararası borsalar 9 Mart öncesinde küresel krizin etkisi, olumsuz makro ekonomik veriler, finans kuruluşlarından gelen iflas haberleri ve panik satışlar nedeniyle büyük çöküşler yaşamıştı. Borsalar, son şokunu mart ayında ABD'li otomotiv devi General Motors'un batabileceği haberleri ve Citigroup hakkında çıkan iflas dedikoduları ile yaşamıştı. Borsalar, 6 Mart'ta General Motors'dan gelen iflas resti ile sonrasında 9 Mart'ta dip seviyelere gerilemişti.Uluslararası borsalardaki yükselişler, İMKB'yi de olumlu yönde etkiliyor. Global piyasalardaki iyimserlik yanında, yerel seçimlerin ardından hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni bir anlaşma konusundaki hazırlıklarını hızlandırması, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdürerek politika faizlerini geçen hafta yüzde 9,75 seviyesine çekmesi, İMKB'deki yükselişte etkili olan faktörler. İMKB-100 Endeksi geçen haftayı 29.445 puandan tamamlarken, borsada 30 bin seviyesinin kritek olduğuna dikkat çekiliyor. Bu seviyeyi kırması durumunda endeksteki yükselişin 31.500 puan seviyesine kadar sürebileceği kaydediliyor. Ancak, Türkiye ekonomisindeki küçülme ve şirketlerinin satış ve karlılıklarındaki düşüş nedeniyle 2009'da borsadan çok da iyi bir performans beklenmiyor.

Borsaların performansı Borsa 9 Mart 17 Nisan Değişim (%) Hong Kong 11.344 15.601 37,53 G.Afrika 15.152 20.814 37,37 Hindistan 8.160 11.023 35,09 Atina 1.469 1.973 34,31 İspanya 6817 9.030 32,46 Arjantin 952 1.258 32,14 Rusya 634 834 31,55 Türkiye 23.054 29.445 27,72 Macaristan 10.020 12.702 26,77 Almanya 3.692 4.676 26,65 Japonya 7.086 8.907 25,70 Brezilya 36.741 45.778 24,60 ABD 6.547 8.131 24,19 Fransa 2.519 3.091 22,71 Hollanda 199 243 22,11 İngiltere 3.542 4.092 15,53 Avusturya 1.836 1.914 4,25



