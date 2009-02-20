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Ekonomi

Türkiye, yüksek faizde 3. sıraya geriledi

Uyguladığı faiz oranlarıyla dünya lideri olan Türkiye, son faiz indirim hamleleriyle 3'üncü sıraya geriledi.

20 Şubat 2009 02:00

Uyguladığı faiz oranlarıyla dünya lideri olan Türkiye, son faiz indirim hamleleriyle 3'üncü sıraya geriledi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 1.5 puanlık son indirimiyle gecelik faiz oranı yüzde 11.5'e çekildi. Böylece Ekim ayından bu yana yapılan toplam indirim 5.25 puana ulaştı.

İzlanda'nın Ekim ayında faiz oranını yüzde 12'den yüzde 18'e çıkarmasıyla Türkiye 2'nci sıraya kaymıştı. Merkez Bankası'nın son indirimiyle Türkiye'de geçerli gecelik faiz, Brezilya'nın yüzde 12.75'lik oranının da altına inmiş oldu. Böylece Türkiye, gecelik faizde 3'üncü sıraya geriledi. Son duruma göre gecelik faizlerin düzeyinde Türkiye'yi yüzde 10.5'le Mısır ve Güney Afrika, yüzde 9.5'le Macaristan, yüzde 5.5'le Hindistan, yüzde 5.31'le Çin izliyor.

İşte ülkelerin uyguladığı faiz oranları:

ÜLKE FAİZ (%)
İzlanda 18,00
Brezilya 12,75
Türkiye 11,50
Mısır 10,50
Güney Afrika 10,50
Macaristan 9,50
Hindistan 5,50
Çin 5,31
Polonya 4,25
Yeni Zelanda 3,50
Avustralya 3,25
Güney Kore 3,00
Norveç 2,50
Slovenya 2,50
Avrupa Para Birliği 2,00
Çek Cum. 1,75
Tayvan 1,50
İsveç 1,00
İngiltere 1,00
Kanada 1,00
Hong Kong 0,50
İsviçre 0,50
ABD 0,25
Japonya 0,10

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