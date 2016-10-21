Türkiye YPG'yi bir kez daha hedef aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde hem Kürt silahlı gücü YPG'ye hem de IŞİD'e yönelik operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi. Ajanslar, 40 IŞİD ve 6 YPG hedefinin karadan açılan ateşle vurulduğunu aktarıyor.

Doğan Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı'nın TSK'dan edinilen bilgilere dayandırdığı haberlerde, ateş destek vasıtaları tarafından hedeflerin vurulduğu belirtildi ve operasyonun 'Fırat Kalkanı' harekâtı kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye dün düzenlediği hava operasyonlarında Halep'in kuzeyinde yer alan ve içinde YPG'yi de barındıran Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgeleri vurmuştu.

Ajanslarının TSK'ya dayandırdığı haberlerde hava operasyonlarında 160 ila 200 YPG'linin öldürüldüğü açıklanmıştı. Ancak Suriye'deki muhalif gruplara yakınlığıyla bilinen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölü sayısının 11 olduğunu aktarmıştı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği hava operasyonlarının ardından Şam'dan da sert açıklamalar gelmiş, Suriye ordusu "Hava sahasını ihlâl eden uçakların düşürülmesi için eldeki bütün imkanlar kullanılır" demişti.

YPG ise Türkiye'nin kuzey Suriye'deki operasyonlarını 'uluslararası hukukun ihlâli' olarak tanımlayıp Birleşmiş Milletler'e harekete geçme çağrısı yapmıştı.

Türkiye YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor ve 'terör örgütü olarak kabul ediyor. ABD ise YPG'yi de içinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir yerel müttefik olduğunu ifade ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyonları yoğunlaşırken, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın bugün Ankara'yı ziyaret ederek hem Irak'ta devam eden Musul operasyonunu, hem de Suriye'deki gelişmeleri Türk yetlililerle görüşmesi bekleniyor.

Carter, Ankara'ya gelmeden önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Musul operasyonuna dahil olmasını desteklediklerini ifade etmiş ve "Elbette bu konuları konuşacağız. Bazı hassasiyetlerin olduğunu biliyoruz. Koalisyon, Irak'ın egemenliğini gözeterek hareket ediyor" dedi.

Carter Türkiye'nin Suriye'deki hava operasyonları konusunda yöneltilen bir soruya ise "Operasyonların tam olarak nasıl geliştiği konusunda net bilgi yok. Şu anda bu konu hakkında daha fazla açıklama yapamam" cevabını verdi.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili, Perşembe günü Türkiye tarafından hedef alınan silahlı gruplar için, "ABD'nin doğrudan desteklediği gruplar değildi ancak Washington'ın birlikte çalıştığı gruplara yakın bir grup hedef alındı" açıklamasını yaptı.