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Yaşam

'Türkiye, yıllarca aydınlarını hapislerde çürüttü, öldürdü'

Murathan Mungan, Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakolu başta olmak üzere tutuklu gazeteci ve aydınlardan dolayı çok öfkeli ve kızgın

07 Nisan 2012 21:47

 

Bu yıl Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne layık görülen yazar Murathan Mungan, "Sadece apoletlerin nitelikleri ve omuzlar değişiyor. Ama hala apoletli bir toplumda yaşıyoruz" dedi. 
 
NTV’nin sorularını yanıtlayan Mungan basın ve ifade özgürlüğündeki köklü zaafların devam ettiğini vurgulayarak, bütün gelişmeler ve iyileştirmelere rağmen esasta bir değişimin yaşanmadığını belirtti.
 
Mungan, Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakolu başta olmak üzere tutuklu gazeteci ve aydınlardan dolayı çok öfkeli ve kızgın olduğunu söylerken mevcut baskıları "insanlık suçu" olarak tanımladı.
 
Mungan şöyle konuştu: "Türkiye yazarlarını, sanatçılarını ve aydınlarını cezalandırmış bir ülke, yıllarca hapislerde çürüttü, öldürdü... Sebahattin Ali cinayeti hala aydınlanmış bile değil. Çok değişmiyor maalesef. Her dönem kendi celladını, kendi kurbanlarını ve mahkumlarını yaratıyor. Şu anda da ucu Ragıp Zarakolu ve Büşra Ersanlı'ya kadar varan bir süreçten sözediyoruz. 
 
Alınan kadar alınmayan mesafeyi de görmek gerek. İşimize gelen kısmı görüyoruz gelmeyen kısmı reddediyoruz. İnsaların sırf gazeteci oldukları, kitap yazdıkları için, düşüncelerini dile getirdikleri için bu muameleye maruz kalmaları bildiğimiz anlamda bir insanlık suçudur. Öfkeliyim kızgınım. Bir yandan Avrupa'nın kapısını dünyanın kapısını çalıyoruz, bölge lideriyiz diyoruz. Bir yandan da gazetecileri içeri atıyoruz. Bir oyun oynuyoruz. Bu oyunun görülmesi gerekiyor. Sadece apoletlerin nitelikleri ve omuzlar değişiyor. Ama hala apoletli bir toplumda yaşıyoruz"

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