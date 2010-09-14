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Ekonomi

Türkiye yılın ikinci çeyreğinde 10.3 büyüdü

Türkiye ekonomisi bu yılın 2. çeyreğinde yüzde 10.3 büyüdü. Bu oran 2004 yılından bu yana en hızlı çeyreklik büyüme oldu.

14 Eylül 2010 03:00

T24 - Türkiye ekonomisi bu yılın 2. çeyreğinde yüzde 10.3 büyüdü. Bu oran 2004 yılından bu yana en hızlı çeyreklik büyüme oldu.


6 aylık dönemde ise büyüme yüzde 11 olarak hesaplandı.


Analistlerin beklentileri de yüzde 8-9 aralığında değişiyordu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2010 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.


Buna göre, üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2010 yılı ikinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, cari fiyatlarla yüzde 17,1, sabit fiyatlarla yüzde 10,3 artışla 268 milyar 495 milyon lira oldu.


GSYH, 6 aylık dönemde ise sabit fiyatlarla yüzde 11 artarak 510 milyar 760 milyon liraya çıktı.


Öte yandan, takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH, 2010 yılı ikinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3'lük artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri de bir önceki döneme göre yüzde 3,7 arttı.


Yurtiçi hasıla, ABD doları cinsinden ikinci çeyrekte yüzde 19,1 artarak 173 milyar 861 milyon dolara yükseldi. Dolar cinsinden GSYH, ilk çeyrekte yüzde 27,1 artışla 160 milyar 603 milyon dolar olmuştu.


Buna göre, geçen yılın tamamında 616 milyar 753 milyon dolar, ilk yarısında 272 milyar 270 milyon dolar olan GSYH, bu yılın ilk yarısında 334 milyar 464 milyon dolara yükseldi. İlk 6 ayda, GSYH, dolar cinsinden 62 milyar 194 milyon dolar arttı.

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