Türkiye yerini korudu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı. İlk 10'un değişmediği sıralamada, Türkiye bin 40 puanla 10. sıradaki yerini korudu.



2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle, dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, bin 693 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sıradaki Almanya bin 403, 3. sıradaki Hollanda da bin 357 puanla aynı konumda kaldı.



TÜRKİYE YİNE 10. SIRADA



Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, bin 40 puanla 10. sıradaki yerini korudu.



(A) Milliler'in gruptaki rakiplerinden Belçika, 1 basamak yükselerek 53, 2 basamak çıkan Bosna Hersek de 59. sıraya yerleşti.



9 basamak birden düşen Ermenistan ise 121, 4 basamak inen Estonya da 114. sıraya oturdu.



Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:



1. İspanya (1) 1693 puan



2. Almanya (2) 1403



3. Hollanda (3) 1357



4. İtalya (4) 1318



5. Brezilya (5) 1248



6. Arjantin (6) 1181



7. Hırvatistan (7) 1175



8. İngiltere (8) 1136



9. Rusya (9) 1119



10. TÜRKİYE (10) 1040



11. Fransa (11) 1026



12. Portekiz (11) 1020



12. Çek Cumhuriyeti (11) 1020



14. Ukrayna (16) 932



15. Paraguay (17) 923



16. Kamerun (14) 900



17. Romanya (21) 880



18. İsrail (19)877



19. Yunanistan (20) 864



20. ABD (22) 858



(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sıralamasını gösteriyor)

