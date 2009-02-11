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Spor

Türkiye yerini korudu

FIFA, Şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı. İlk 10'un değişmediği sıralamada, Türkiye bin 40 puanla 10. sıradaki yerini korudu.

11 Şubat 2009 02:00

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı. İlk 10'un değişmediği sıralamada, Türkiye bin 40 puanla 10. sıradaki yerini korudu.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle, dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, bin 693 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sıradaki Almanya bin 403, 3. sıradaki Hollanda da bin 357 puanla aynı konumda kaldı.

TÜRKİYE YİNE 10. SIRADA

Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, bin 40 puanla 10. sıradaki yerini korudu.

(A) Milliler'in gruptaki rakiplerinden Belçika, 1 basamak yükselerek 53, 2 basamak çıkan Bosna Hersek de 59. sıraya yerleşti.

9 basamak birden düşen Ermenistan ise 121, 4 basamak inen Estonya da 114. sıraya oturdu.

Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:

1. İspanya (1) 1693 puan

2. Almanya (2) 1403

3. Hollanda (3) 1357

4. İtalya (4)  1318

5. Brezilya (5) 1248

6. Arjantin (6) 1181

7. Hırvatistan (7) 1175

8. İngiltere (8) 1136

9. Rusya (9) 1119

10. TÜRKİYE (10) 1040

11. Fransa (11) 1026

12. Portekiz (11) 1020

12. Çek Cumhuriyeti (11) 1020

14. Ukrayna (16) 932

15. Paraguay (17) 923

16. Kamerun (14) 900

17. Romanya (21) 880

18. İsrail (19)877

19. Yunanistan (20) 864

20. ABD (22) 858

(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sıralamasını gösteriyor)

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