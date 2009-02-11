Türkiye yerini korudu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı. İlk 10'un değişmediği sıralamada, Türkiye bin 40 puanla 10. sıradaki yerini korudu.
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle, dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, bin 693 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sıradaki Almanya bin 403, 3. sıradaki Hollanda da bin 357 puanla aynı konumda kaldı.
TÜRKİYE YİNE 10. SIRADA
Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, bin 40 puanla 10. sıradaki yerini korudu.
(A) Milliler'in gruptaki rakiplerinden Belçika, 1 basamak yükselerek 53, 2 basamak çıkan Bosna Hersek de 59. sıraya yerleşti.
9 basamak birden düşen Ermenistan ise 121, 4 basamak inen Estonya da 114. sıraya oturdu.
Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:
1. İspanya (1) 1693 puan
2. Almanya (2) 1403
3. Hollanda (3) 1357
4. İtalya (4) 1318
5. Brezilya (5) 1248
6. Arjantin (6) 1181
7. Hırvatistan (7) 1175
8. İngiltere (8) 1136
9. Rusya (9) 1119
10. TÜRKİYE (10) 1040
11. Fransa (11) 1026
12. Portekiz (11) 1020
12. Çek Cumhuriyeti (11) 1020
14. Ukrayna (16) 932
15. Paraguay (17) 923
16. Kamerun (14) 900
17. Romanya (21) 880
18. İsrail (19)877
19. Yunanistan (20) 864
20. ABD (22) 858
(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sıralamasını gösteriyor)