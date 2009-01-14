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Spor

Türkiye yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA Ocak ayı sıralamasında 10. sıradaki yerini korudu. Zirvede ise yine İspanya var.

14 Ocak 2009 02:00


A Milli Futbol Takımı, FIFA Ocak ayı sıralamasında 10. sıradaki yerini korudu. Zirvede ise yine İspanya var.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Ocak ayı dünya sıralamasını açıkladı. İlk 14'ün değişmediği sıralamada, Türkiye, bin 16 puanla 10. sıradaki yerini korudu.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle, dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, bin 663 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sıradaki Almanya bin 389, 3. sıradaki Hollanda da bin 338 puanla aynı konumda kaldı.

Bu yıl yapılan 27 uluslararası maç ile geçen yıl Aralık ayının ikinci yarısında oynanan 20 maç göz önüne alınarak hazırlanan listede, İtalya 4, dünya kupasını 5 kez kaldıran Brezilya 5, Arjantin 6, Hırvatistan da 7. sıradaki yerini koruyan diğer ülkeler oldu.

TÜRKİYE YİNE 10. SIRADA

Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, bin 16 puanla 10. sıradaki yerini korudu.

A Milliler'in gruptaki rakiplerinden Belçika'nın 54, Bosna Hersek'in de 61. sıradaki yeri değişmezken, 1'er basamak yükselen Ermenistan 112, Estonya da 118. sıraya yerleşti.

Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle: 


SIRA

GEÇEN AY

TAKIM

PUAN

1

1

İspanya

1663

2

2

Almanya

1389

3

3

Hollanda

1338

4

4

İtalya

1326

5

5

Brezilya

1246

6

6

Arjantin

1180

7

7

Hırvatistan

1142

8

8

İngiltere

1115

9

9

Rusya

1103

10

10

Türkiye

1016

11

11

Fransa

1007

11

11

Portekiz

1007

11

11

Çek Cumhuriyeti

1007

14

14

Kamerun

989

15

16

Mısır

974

16

15

Ukrayna

909

17

19

Nijerya

891

18

17

Paraguay

877

19

18

İsrail

877

20

20

Yunanistan

872


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