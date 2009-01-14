Türkiye yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA Ocak ayı sıralamasında 10. sıradaki yerini korudu. Zirvede ise yine İspanya var.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Ocak ayı dünya sıralamasını açıkladı. İlk 14'ün değişmediği sıralamada, Türkiye, bin 16 puanla 10. sıradaki yerini korudu.
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle, dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, bin 663 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sıradaki Almanya bin 389, 3. sıradaki Hollanda da bin 338 puanla aynı konumda kaldı.
Bu yıl yapılan 27 uluslararası maç ile geçen yıl Aralık ayının ikinci yarısında oynanan 20 maç göz önüne alınarak hazırlanan listede, İtalya 4, dünya kupasını 5 kez kaldıran Brezilya 5, Arjantin 6, Hırvatistan da 7. sıradaki yerini koruyan diğer ülkeler oldu. TÜRKİYE YİNE 10. SIRADA
Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, bin 16 puanla 10. sıradaki yerini korudu.
A Milliler'in gruptaki rakiplerinden Belçika'nın 54, Bosna Hersek'in de 61. sıradaki yeri değişmezken, 1'er basamak yükselen Ermenistan 112, Estonya da 118. sıraya yerleşti.
Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:
|
SIRA
|
GEÇEN AY
|
TAKIM
PUAN
|
1
|
1
|
İspanya
1663
|
2
|
2
|
Almanya
1389
|
3
|
3
|
Hollanda
1338
|
4
|
4
|
İtalya
1326
|
5
|
5
|
Brezilya
1246
|
6
|
6
|
Arjantin
1180
|
7
|
7
|
Hırvatistan
1142
|
8
|
8
|
İngiltere
1115
|
9
|
9
|
Rusya
1103
|
10
|
10
|
Türkiye
1016
|
11
|
11
|
Fransa
1007
|
11
|
11
|
Portekiz
1007
|
11
|
11
|
Çek Cumhuriyeti
1007
|
14
|
14
|
Kamerun
989
|
15
|
16
|
Mısır
974
|
16
|
15
|
Ukrayna
909
|
17
|
19
|
Nijerya
891
|
18
|
17
|
Paraguay
877
|
19
|
18
|
İsrail
877
|
20
|
20
|
Yunanistan
872