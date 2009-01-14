Türkiye yerini korudu

TÜRKİYE YİNE 10. SIRADA

SIRA GEÇEN AY TAKIM PUAN 1 1 İspanya 1663 2 2 Almanya 1389 3 3 Hollanda 1338 4 4 İtalya 1326 5 5 Brezilya 1246 6 6 Arjantin 1180 7 7 Hırvatistan 1142 8 8 İngiltere 1115 9 9 Rusya 1103 10 10 Türkiye 1016 11 11 Fransa 1007 11 11 Portekiz 1007 11 11 Çek Cumhuriyeti 1007 14 14 Kamerun 989 15 16 Mısır 974 16 15 Ukrayna 909 17 19 Nijerya 891 18 17 Paraguay 877 19 18 İsrail 877 20 20 Yunanistan 872

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Ocak ayı dünya sıralamasını açıkladı. İlk 14'ün değişmediği sıralamada, Türkiye, bin 16 puanla 10. sıradaki yerini korudu.2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle, dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, bin 663 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sıradaki Almanya bin 389, 3. sıradaki Hollanda da bin 338 puanla aynı konumda kaldı.Bu yıl yapılan 27 uluslararası maç ile geçen yıl Aralık ayının ikinci yarısında oynanan 20 maç göz önüne alınarak hazırlanan listede, İtalya 4, dünya kupasını 5 kez kaldıran Brezilya 5, Arjantin 6, Hırvatistan da 7. sıradaki yerini koruyan diğer ülkeler oldu.Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, bin 16 puanla 10. sıradaki yerini korudu.A Milliler'in gruptaki rakiplerinden Belçika'nın 54, Bosna Hersek'in de 61. sıradaki yeri değişmezken, 1'er basamak yükselen Ermenistan 112, Estonya da 118. sıraya yerleşti.Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle: