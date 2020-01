-Türkiye, yerel yönetimlerde model ülke oluyor -Yeniden yapılandırılan Türk yerel yönetimler, yurt dışında dikkati çekmeye başladı -Suriye, Irak, Suudi Arabistan ve Arnavutluk'tan gelen heyetler, Türk yerel yönetim sistemi konusunda Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile bilgi alışverişinde bulundu -Mahalli İdareler Genel Müdürü Köşger: -''Örnek olabilmenin gururunu yaşıyoruz'' ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Kurbani Geyik - Türk yerel yönetimler sistemi, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle etkinliğinin artmasının ardından yurt dışında model olmaya başladı. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, katı ve merkeziyetçi yapının yerine daha esnek, yerinden yönetilen ve daha katılımcı bir yönetim anlayışıyla yeniden yapılandırılan mahalli idarelerin Türkiye'de artan etkinliği, bazı ülkelerin dikkatini çekti. Yerel yönetimlerde Türkiye'yi başarılı bulan ülkeler, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile Türk yerel yönetimler mevzuatıyla ilgili bilgi alış verişinde bulunmaya başladı. Türk yerel yönetimler sistemini kendi ülkelerinde kurmak isteyen ülkeler arasında Suriye, Irak, Suudi Arabistan ve Arnavutluk gibi ülkeler bulunuyor. Suriye heyeti, ülkelerindeki iç karışıklıklar çıkmadan önce geldikleri Türkiye'deki mahalli idareler mevzuatının Arapça'ya çevirisini yaparken, Irak'tan gelen heyet de yerel yönetimler reformuyla ilgili Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü. Muhtarlık sistemini Osmanlı'dan miras olarak alan Suudi Arabistan'dan gelen heyet de Türkiye'deki muhtarlık sistemine ilişkin son gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Son olarak, yakın zamanda Türkiye'ye gelerek Mahalli İdareler Genel Müdürü Yavuz Köşger'i ziyaret eden Arnavutluk heyeti de ise yerel yönetimlerle ilgili Türkiye'nin deneyiminden yararlanmak istedi. Arnavutluk heyetinin sözcüsü Agron Haxhimali, Türkiye'deki her gelişmeyi takip ettiklerini, bu gelişmeleri takdirle karşıladıklarını ifade ederek, ''Yerel yönetimlerle ilgili Türkiye'nin deneyiminden, bilgilerinden yararlanmak istiyoruz'' dedi. Mahalli İdareler Genel Müdürü Yavuz Köşger de iki ülke arasında geçmişe dayalı güçlü bağların olduğuna işaret ederek, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Köşger, şunları kaydetti: ''Bu ziyaretten son derece memnun olduk. Ülkenizin bizi bu konuda örnek ülke ve destek olarak görmesi bizleri onurlandırdı. Örnek olabilmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye, yerel yönetimler konusunda uzun yıllardır çalışıyor ve dikkatli adımlar atıyor. Her birimimiz gelişime ve farklılık yaratmaya yönelik çalışıyor. Bu çalışma modeli bizlere çok şey kazandırdı. Şimdi ise sizlere bu konuda destek verecek düzeye geldiğimizi görmek bizi çok mutlu ediyor.'' (KUR-ZVR)