Türkiye yeni yıla hazırlanıyor; kabak üreticisi mutlu, hindi satıcısı umutlu

Türkiye 2018 yılını geride bırakmaya hazırlanıyor. Yeni yıl akşamı en çok tüketilen ürünlerin başında gelen kabak ve hindi satışları arttı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı bal kabağıyla ünlü Serhat köyünde, yılbaşı öncesi üreticiler mutlu. Ezine ilçesine bağlı Akçakeçili köyünde yaşayan Abdullah Kara (35) ise yılbaşına özel yetiştirdiği 100 hindiyi satmak için ilçe pazarlarını dolaşıyor. "Son güne kadar tümünü satmış olurum" umudunu paylaşıyor.

Serhat köyünde yetiştirdikleri 5 ila 30 kilo ağırlığında değişen bal kabaklarını, toptancıya kilosu 1,5 TL'ye, pazarda ise 2 TL'ye satan köylüler, yılbaşı öncesi önemli gelir elde etti.

Geçen yıllara göre bu yıl hem kaliteli hem de daha verimli olan balkabaklarının kilosu geçen yıl toptancılara 75 kuruş, pazarda ise 1 TL'ye alıcı bulurken bu yıl fiyatın 2 kat artması üreticinin yüzünü güldürdü. Kazdağları eteklerinde kalan Serhat köyünde yetişen kestane bal kabakları, kabak tatlısı olarak yılbaşı akşamı sofralarda yerini almaya hazırlanırken, toptancılar Serhat köyünün yolunu tuttu. Köyde 5 ile 30 kilo ağırlığındaki balkabakları toptancılar tarafından kilosu 1.5 TL'ye satın alınıyor. Buradan da Türkiye'nin büyük şehirlerine satılmak üzere götürülüyor. Toptancıların büyük rağbet gösterdiği bal kabağı satışı üreticileri memnun ediyor. Üretici, toptan satısın yanında ilçe pazarında bal kabaklarını kilosu 2 TL'den satarak gelir elde ediyor.

Serhat köyünde kabak yetiştiriciliği yapan Hayati Engin (43), "Köyümüzün kestane bal kabağı yörede lezzetiyle ünlenmiştir. Bal kabaklarımız artan talep nedeniyle kilosu 1,5 TL'den toptancı tarafından alınıyor. Köyümüzün tamamına yakını bal kabağı yetiştiriciliği yapıyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla fiyatların artması hepimizin yüzünü güldürdü" dedi.

İlçe ilçe dolaşıyor

Ezine'ye bağlı Akçakeçili köyünde yaşayan Abdullah Kara (35) ise yılbaşına özel yetiştirdiği 100 hindiyi satmak için ilçe pazarlarını dolaşıyor. Şu ana kadar 20 hindiyi tanesini 200 TL’den sattığını belirten Kara, yılın son günü akşamına kadar tüm hindileri satmak istediğini söyledi.

Ezine ilçesi Akçakeçili köyünde oturan Abdullah Kara'nın, 3 yıl önce hobi olarak başladığı kümes hayvanları yetiştiriciliği işi, gelir kapısına dönüştü. Başlarda cins tavuk, kaz ve ördek yetiştiren Kara, kümes hayvanlarına olan fazla ilgi nedeniyle bunu iş haline getirdi. Kara, yılbaşı için 100 hindi yetiştirdi. Ortalama ağırlıkları 20 kilo olan hindileri, ilçe pazarlarına götüren Kara, tanesini 200 TL'den satıyor. Şu ana kadar 20 tanesini sattığını belirten Kara, yılbaşına kadar tüm hindileri satabileceğini belirtti.

3 yıl önce hobi olarak cins tavuklar yetiştirmeye başladığını, sonrasında ise bunun bir ekmek kapısı haline geldiğini belirten Kara, en büyük destekçisinin ise eşi Aynur Kara olduğunu söyledi. Kara, "Hem sevdiğim bir işi yapıyorum, hem de para kazanıyorum. Yılbaşının yaklaşmasıyla hindileri ilçe pazarlarını gezerek satışa çıkardım. 100 hindiden 20 tanesini sattım. Yılbaşı öncesi hindiler büyük talep görüyor. Son güne kadar tümünü satmış olurum" dedi. (DHA)