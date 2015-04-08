Türkiye yeni fasıl açmak istiyor



Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un, Türkiye’ye yaptığı iki günlük resmi ziyaretinde ilk durağı Ankara’ydı. Schulz Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Volkan Bozkır’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileriyle de bir araya geldi. 1 Temmuz 2014’te ikinci kez Avrupa Parlamentosu başkanlığına seçilen Schulz’a Türkiye ziyaretinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Anne Brasseur eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Schulz ile Brasseur’la Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Schulz’un ziyaretinin ana gündem maddesi Türkiye’nin AB üyelik süreci oluşturuyor. AB’ye üyelik yolunda 35 fasıldan sadece 14’ünü açabilen, yeni fasıllar açma yolunda da Kıbrıs engeline takılan Türkiye, Schulz'un bu ziyaretinde Avrupa'ya “Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de AB’ye üyelik kararlığı sürecektir” mesajı veriyor.

Edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Volkan Bozkır, yeni fasıl açma konusunda AB’den bekledikleri desteği Schulz’a iletti. Çavuşoğlu ile Bozkır’ın, Kıbrıs’ta yeniden başlaması beklenen müzakereler konusunda da AB’nin ‘daha aktif’ çalışması konusundaki beklentilerini dile getirdikleri de belirtiliyor. Bakan Bozkır’la görüşmesinde açıklama yapan Schulz, ziyaretin stratejik bir anlam taşıdığına vurgu yaptı.

Schulz ve Brasseur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in yanısıra HDP EşBaşkanı Selahattin Demirtaş’la da TBMM’de biraraya geldi. Schulz ve Brasseur’un bu temaslarında daha çok Türkiye’de ifade özgürlüğü ile ilgili tabloyu değerlendirdikleri dile getiriliyor. MHP’li Oktay Vural, “Türkiye’de demokratik özgürlüklerin gelişmesi için yaptığımız çalışmaları Avrupalı yetkililerle paylaştık. Mecliste iç güvenlik paketi konusunda yaşanan tartışmalara da değindik” açıklaması yaptı.

İç güvenlik paketi ve çözüm süreci

Martin Schulz ile Brasseur’un görüşmelerinde iç güvenlik paketinin ayrıntılarıyla değerlendirildiği belirtiliyor. Hükümet yetkililerinin bu konuda “Kamu düzenini sağlamak için gerekli yasal düzenlemelere gittik. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasının takipçisiyiz” mesajına vurgu yaparken, muhalefet temsilcilerinin Schulz ile Brasseur’a “Türkiye’de halkın gösteri ve protesto hakkı hükümet eliyle engellenmektedir. İç güvenlik paketi ile ilgili kaygılarımızı gündemden düşürmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundukları da öğrenildi. Martin Schulz ile Brasseur’un hükümet ile HDP’yi ortak açıklama yapma noktasına kadar getiren ve Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yapmasını da sağlayan çözüm süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulundukları belirtiliyor.

Suriyeli mültecilere destek

Martin Schulz Türkiye ziyaretinin ikinci gününde Gaziantep'te de temaslarda bulunacak. Suriyeli mültecilerle ilgili olarak yerel makamlardan bilgi alacak olan Schulz, Gaziantep valisinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le bir araya gelecek. Dört yılı aşkın süredir iç savaşla boğuşan Suriye’nin nüfusunun neredeyse yarısının mülteci konumuna düşmüş olması dikkat çekiyor. 1,7 milyon Suriyeli mültecinin Türkiye’de yaşam savaşı verdiğini belirten Birleşmiş Milletler yetkilileri, en çok mültecinin Türkiye’de bulunduğuna ve dünyanın Türkiye’yle daha çok işbirliği yapması gerektiğine dikkat çekiyor. Aynı yetkililer özellikle Almanya’nın yeni mülteciler kabul etme noktasında olduğunu belirtirken, Türkiye-Almanya işbirliğinin bu konuda güçleneceğine vurgu yapıyor. Schulz’un Türkiye temaslarını bir basın toplantısıyla değerlendirmesi de bekleniyor.