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Yaşam

Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor

Halen 9 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu Bitlis ile 5 köyle ulaşımın sağlanamadığı Muş ve 3 köy yolunun kapalı olduğu Hakkari'de de yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

06 Şubat 2013 14:11

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta ulaşıma kapanan 50 köy yolunda, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle halen 33 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. İl Özel İdaresi ekiplerinin, yağışın etkisini yitirdiği bölgelerde başlattığı çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, çalışmaların özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim birimlerinde güçlükle sürdürüldüğü ifade edildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de Van-Bahçesaray, Yüksekova-Dağlıca ve Şemdinli-Alan yollarında halen ulaşım sağlanamadığını, çalışmaların söz konusu bölgelerde devam ettiğini söyledi.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını belirten Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yaşanacak buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulundu.
Ayrıca, kar örtüsü ve artan sıcaklık nedeni ile yaşanabilecek muhtemel çığ hadiselerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Halen 9 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu Bitlis ile 5 köyle ulaşımın sağlanamadığı Muş ve 3 köy yolunun kapalı olduğu Hakkari'de de yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

 

Yağışlı hava sistemi geliyor

 

Yurdun güney kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi beklenirken, hava sıcaklığı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacak, iç ve güney kesimlerde ise 3 ila 5 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Afyon, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde görülecek yağışların, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Tahminlere göre, bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklığının, Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artması, iç ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalması tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de kuzdeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de kuvvetlice (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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