-Türkiye Yemen'deki gelişmelerden kaygılı ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Türkiye'nin, dost ve kardeş Yemen'de son günlerde çıkan çatışmalarda artan sivil can kayıplarından derin kaygı duyduğu bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gelinen aşamada Yemen'de halkın talep ve beklentilerine cevap veren barışçıl ve düzenli bir değişimin, daha fazla vakit kaybedilmeksizin başlatılmasının aciliyet kazandığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Yemen'de tüm tarafları, bir an önce çatışmalara son vermeye, huzur, asayiş ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için azami itidal ve aklıselim ile davranmaya davet ediyoruz. Özellikle, Yemen Yönetiminden talep ve beklentilerini barışçıl yöntemlerle ifade eden göstericilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve sivil halka yönelik şiddete son verilmesi hususunda gerekli tüm tedbirleri bir an önce almasını bekliyoruz. Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Vekili Abed Rabbo Mansur Hadi'yi muhalefetle Körfez İşbirliği Konseyi Planı'nı müzakere etmek üzere yetkilendirmiş olması ışığında, ülkedeki tüm tarafları kucaklayan muteber bir siyasi değişim sürecinin bu defa başlatılarak, Yemen'deki krizin en kısa sürede barışçıl yollardan aşılmasını temenni ediyoruz.''