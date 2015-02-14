Türkiye Yemen'deki elçiliğini kapatıyor

Türk vatandaşlarının acil işlemleri için yarın son kez işlem yapacak olan Yemen Büyükelçiliği çalışanları, gece saatlerinde Türkiye'ye gönderilecek.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı da Yemen'e ilişkin seyahat uyarısını yeniledi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mevcut şartlarda, halen Yemen’de bulunan vatandaşlarımızdan mücbir sebebi olmayanların bu ülkeden ayrılmaları ve vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmemeleri kuvvetle tavsiye edilmektedir. Yemen’den ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın, THY dahil halen devam eden tarifeli uçuşlarla ülkeden çıkışları mümkündür." denildi.

Yemen'i terk etmek isteyen vatandaşların yarına saat 15'e kadar Sana Büyükelçiliği'ne başvurması durumunda gerekli desteğin verileceği vurgulandı.