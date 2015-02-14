T24 LogoT24 Logo
Politika

Türkiye Yemen'deki elçiliğini kapatıyor

Yemen'de Şii Husi grubunun yönetime el koymasının ardından büyükelçiliklerini kapatan Batı ülkelerine Türkiye de katılıyor

14 Şubat 2015 23:11

Türk vatandaşlarının acil işlemleri için yarın son kez işlem yapacak olan Yemen Büyükelçiliği çalışanları, gece saatlerinde Türkiye'ye gönderilecek. 

Bu arada Dışişleri Bakanlığı da Yemen'e ilişkin seyahat uyarısını yeniledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mevcut şartlarda, halen Yemen’de bulunan vatandaşlarımızdan mücbir sebebi olmayanların bu ülkeden ayrılmaları ve vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmemeleri kuvvetle tavsiye edilmektedir. Yemen’den ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın, THY dahil halen devam eden tarifeli uçuşlarla ülkeden çıkışları mümkündür." denildi.

Yemen'i terk etmek isteyen vatandaşların yarına saat 15'e kadar Sana Büyükelçiliği'ne başvurması durumunda gerekli desteğin verileceği vurgulandı.

 

ETİKETLER

türkiyeyemenbüyükelçilikhusiuyarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24