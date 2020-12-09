Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB zirvesi öncesi İtalya'dan 'gerilimi körüklemek Avrupa'nın çıkarına değil' uyarısı

Türkiye'ye yönelik olası yaptırımların da ele alınması beklenen Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesinde İtalya'dan "tansiyonu yükseltmeme" çağrısı geldi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bugün parlamentoya, 10-11 Aralık tarihli Avrupa Konseyi toplantısıyla ilgili bilgi verdi.

Conte, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada AB ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle yaşanan gerilime de değindi.

Zirvede "büyük önem arz eden birçok konunun" görüşüleceğini belirten Conte, "Bunların başında da Türkiye konusu geliyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Ankara ile ilişkileri ve gelecekle ilgili perspektifleri değerlendireceğiz. Her şeyden önce Avrupa Birliği'nin tek sesle, birlik içinde, destekleyici ve inandırıcı biçimde konuşması gerekiyor. Ankara'ya vereceğimiz sinyaller net olmalı, tansiyonu yükseltecek dinamikleri tetiklememeli, bunu istemiyoruz."

Conte, "Pozitif gündemi teşvik etmek için fırsat penceresi açık tutulmalı. Gerilimi körüklemek Avrupa'nın çıkarına değil, üstelik NATO müttefiki olan bir ülkeye karşı" dedi.

1-2 Ekim'de yapılan AB liderler toplantısında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı faaliyetlerine devam etmesi ve uluslararası hukuku çiğnemesi durumunda, 10-11 Aralık zirvesinde yaptırım kararı alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ekim zirvesinde yaptığı açıklamada, "Bir yandan siyasi diyaloğa şans vermek istediklerini, diğer yandan Yunanistan ve Kıbrıs'a desteklerini yinelediklerini" söylemişti.

Michel, "Türkiye'nin de daha olumlu bir yaklaşım benimsemesi ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı eylemlerine son vermesi koşuluyla daha pozitif bir gündem benimsemeye hazırız" demişti.

4 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise Michel "Biz Ekim'de bir pozitif gündem belirledik, elimizi uzattık" derken Türkiye'nin buna rağmen "provokasyonlara ve düşmanca söylemlerine" son vermediğini söyledi.

Avrupa Konseyi Başkanı, AB'nin çabalarına rağmen Türkiye'nin Yunanistan'la tansiyonu düşürmek için adım atmadığını ve yarın başlayacak zirvede AB ülkelerinin yaptırımları masaya yatıracağını vurguladı. Michel geçen haftaki açıklamasında, "Bence artık kedi-fare oyunu sona ermeli. 10 Aralık'ta Avrupa zirvesinde bu konuyu tartışacağız ve buna karşı elimizdeki imkanları kullanmaya hazırız" demişti.