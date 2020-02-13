Sahte peynire dikkat: Kuru madde oranı neden önemli?

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türkiye'nin Japonya'ya peynir ihraç ettiğini, iç piyasada ise sahte, içinde süt bile bulunmayan peynirler tükettiğini yazdı.

Yıldırım bugün kaleme aldığı "Japonya’ya peynir ihraç et, içerde sahtesini tüket" başlıklı yazısında Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Torun'un anlattıklarını aktardı.

Torun'un Japonya’ya peynir ihraç edilirken, yurtiçi pazarda hileli sahte ürünlerin tüketiminin her geçen gün arttığını söylediğini yazan Yıldırım, hileli ürünlerin devletin izin verdiği işletmelerde üretildiğine dikkat çekti

Peynir alırken 'kuru madde oranı'na dikkat edilmesi gerektiğini yazan Yıldırım'ın konuyla ilgili yorumu şöyle:

"Görünüm olarak gerçeğinden ayırt edilemeyen ucuz ve hileli ürünler tüketiciye aslında daha pahalıya satılıyor ve kimsenin bundan haberi yok. Yani kilosu 23 liraya satılan kaşar peynirinde kuru madde oranı yüzde 40 ise üreticisi tarafından yüzde 15 çalınmış demektir. Aynı kaşar peynirinin kilosu 30 liraya satılıyor ve kuru madde oranı yüzde 55. Bu durumda 23 liraya ucuza alan tüketici iki yönlü aldatılıyor. Hem hileli ürün tükettiği için hem de kuru madde oranı düşük ürünü aldığı için daha az protein almış olur. Kuru madde oranına bakıldığında ucuza satın alan dar gelirli tüketici daha çok ödemiş oluyor. Çünkü kuru madde oranı düştükçe protein değeri düşer."

Kuru madde oranı nedir?

En basit anlatımla süt ve süt ürünlerinde su dışında kalan miktara kuru madde deniliyor. Yağlı peynirlerde protein artı yağ miktarı, normal peynirlerde ise protein miktarı kuru madde olarak kabul edilir.

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