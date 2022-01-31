Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 2021’de 30 milyonu aştı

Türkiye 2021 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı. Türkiye'nin 2021 yılı turizm geliri ise yüzde 103,02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu.

TIKLAYIN: Turizm gelirleri 2021'de yüzde 103 artarak 24,5 milyar dolar oldu

Yabancı ziyaretçi sayısında Türkiye, geçtiğimiz yıl yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,06 artış yakaladı.

Ocak-aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke Rusya oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 120,52 artışla, 4 milyon 694 bin 422 kişi oldu. Rusya'yı sırasıyla yüzde 175,73 artış ve 3 milyon 85 bin 215 kişi ile Almanya, yüzde 106,49 artışla ve 2 milyon 60 bin 8 kişiyle Ukrayna takip etti. Ukrayna'yı ise Bulgaristan ve İran izledi.

Aralıkta yüzde 170,62 artış

Türkiye'yi 2021 yılı Aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 170,62 arttı ve 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti.

En çok ziyaretçi gönderen ülke ilse yüzde Bulgaristan oldu. Bulgaristan'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 160,15 artışla 265 bin 929 olarak kaydedildi.

Bulgaristan'ı ise aynı dönemde yüzde 299,04 artış ve 188 bin 146 kişi ile Almanya, yüzde 357,10 artış ve 151 bin 687 kişiyle İran izledi. İran'ı, Rusya Federasyonu ile Irak takip etti.