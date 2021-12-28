Türkiye yazarı Uğur: Döviz kurunun yeni sistemle bir hayli gerilemesi, iktidara altın değerinde üç aylık bir fırsat sundu

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Döviz kurunun yeni sistemle bir hayli gerilemesi, iktidara altın değerinde üç aylık bir fırsat sundu" görüşünü savundu.

Uğur yazısında, "Zaten ekonomik parametrelerle ve finansal teknik analizlerle açıklanamayan, ülkemizin ekonomik gerçekliğiyle örtüşmeyen bir kur artışı ile karşı karşıya kalındığı için, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükûmet, elindeki zamanı en iyi biçimde değerlendirecektir. Ama bunun için fiyatların düşmesi ve enflasyonun kontrol altına alınarak geriletilmesi gerekiyor. Bu yapıldığı takdirde zaten asgari ücretle, memur ve emekli maaşlarıyla artırılan halkın alım gücü daha da yükselecek ve belirgin bir refah çizgisine doğru ilerlenecek. Önümüzdeki üç dört ayın sonunda yaş sebze ve meyvelerin sera dışında üretilmeye başlanması, döviz kurunun düşmesi nedeniyle ihracatta bir nebze azalma olmasının getirdiği sonuçla Türkiye içine arzın daha da artması, turizm sezonunun açılması derken ekonomide normalleşmenin ilk adımları da atılmış olacak." düşüncesini dile getirdi.

Uğur şu ifadeleri kullandı:

"Bunu muhalefet de biliyor ve şimdi de şu varsayımın peşinde koşuyorlar: “Erdoğan, enflasyonu indirirse ve döviz kurunu zapturapt altına alırsa önümüzdeki haziran, en geç eylül-ekim ayında seçime gider.” Anlaşılan şöyle ya da böyle, muhalefet seçimlerin yapılabilme ihtimalini seviyor olmalı ki konuyu gündemden düşürmüyor. Oysa Millet İttifakı cephesi adaylık meselesini bile açıklığa kavuşturabilmiş değil. Her şey karmakarışık"