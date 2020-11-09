Türkiye yazarı Özışık: Türkiye'de bugün bahsini ettiğimiz ekonomik krizin temelinde Trump denen adam var

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, "Türkiye'de bugün bahsini ettiğimiz ekonomik krizin temelinde Trump denen adam var" görüşünü savundu.

Özışık, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne deli dolu bir lider olduğunu, nasıl bir iradeye sahip olduğunu Biden da zaman içinde yaşayarak öğrenecek. Bugüne kadar Erdoğan'la uğraşan pek çok dünya lideri oldu. Yakın zamanda c Bu çok da uzun bir zaman almayacak." düşüncesini dile getirdi.

Özışık, "Şayet muhalefet Biden’ın gelişiyle güçleneceğini düşünüyorsa, benden uyarması. Yine ve yeniden çok büyük hayal karıklığı yaşayacaklar. Hele hele kazandığı netleşmeden Biden’ı kutlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu… Bugüne kadar Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki zaferiyle ilgili tek bir kelime etmeyen birinin Biden’ı can havliyle kutlaması, bayramlık çocuklar gibi sevinmesi boşuna değil." ifadesini kullandı.

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