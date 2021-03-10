Türkiye yazarı Küçük: HDP seçmeni artık CHP’li bir adaya rahatlıkla oy verebilir, AK Parti’nin yerinde olsam HDP meselesine bir de bu açıdan bakardım

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "HDP seçmeni artık CHP’li bir adaya rahatlıkla oy verebilir, AK Parti’nin yerinde olsam HDP ve Kürt seçmen meselesine bir de bu açıdan bakardım" düşüncesini dile getirdi.

Küçük, "İşte AK Parti’nin dikkat etmesi gereken tam da bu... HDP milliyetçi kimliğiyle bilinen birine oy vermez ama İmamoğlu türü siyasetçilere kapısı açıktır. Yani Türkiye’de herkesin oyunu alabilecek aday türü önemli. Böyle bir siyasetçi sadece Erdoğan oldu. Türkiye’nin her yerinden, bölgesinden yüksek oy aldı. Türkiye’nin minyatürü İstanbul’da ise Ekrem İmamoğlu aldı. Klasikleşmiş lafla HDP seçmeni ve Kürt kardeşlerimiz CHP’li bir adaya oy vermez diyoruz ama sosyolojinin değiştiğini de görmeliyiz. Mansur Yavaş ya da milliyetçi bir kimliğe de yanaşmazlar diyoruz ama ya yanaşırlarsa. Çünkü muhalefet ve muhalefet seçmeni arasında görüş ayrılıkları olsa da Başkan Erdoğan nefreti konusunda birleşiyorlar! Bu sağlıklı bir durum değil ama gerçek..." ifadesini kullandı.

Küçük yazısında şunları kaydetti:

"Ben AK Parti’nin yerinde olsam HDP ve Kürt seçmen meselesine bir de bu açıdan bakardım. 2 sene çabuk geçer. Ben de çok eleştiriyorum CHP ve Ekrem İmamoğlu’nu. Ancak HDP konusunda asla geri adım atmıyorlar. CHP-HDP ortaklığı net ve HDP seçmeni artık CHP’li bir adaya -istisnalar hariç- rahatlıkla oy verebilir. Bu, göz ardı edilmemeli..."